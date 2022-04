2 apr 2022 08:12

NO A UN NUOVO PROCESSO E CONDANNA CONFERMATA PER GHISLAINE MAXWELL, ACCUSATA DI TRAFFICO SESSUALE DI MINORENNI INSIEME AL SUO DEFUNTO EX FIDANZATO JEFFREY EPSETEIN – I LEGALI DELLA DONNA AVEVANO CHIESTO UN NUOVO PROCESSO PERCHE’ UNO DEI GIURATI NON AVEVA DICHIARATO DI ESSERE STATO VITTIMA DI ABUSI, E QUINDI EMOTIVAMENTE COINVOLTO, AL PUNTO DA PARLARNE IN CAMERA DI CONSIGLIO CONDIZIONANDO GLI ALTRI MEMBRI DELLA GIURIA…