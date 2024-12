NO PIER DUDI, NO PARTY: MARIA DE FILIPPI FA 63! LA CONDUTTRICE HA FESTEGGIATO IL SUO COMPLEANNO COME OGNI ANNO, LAVORANDO. NELLA SEDE DELLA "FASCINO", LA SUA CASA DI PRODUZIONE, SONO ARRIVATI DECINE DI MAZZI DI FIORI E L'AMMINISTRATORE DELEGATO DI MEDIASET PIER SILVIO BERLUSCONI CHE SI È PRESENTATO A SORPRESA PER POTER FARE GLI AUGURI DI PERSONA A MARIA CHE CON I SUOI PROGRAMMI E’ UNA VERA CASSAFORTE DI ASCOLTI PER IL BISCIONE...

Estratto dell'articolo da www.today.it

il compleanno di maria de filippi

Maria De Filippi il 5 dicembre ha festeggiato 63 anni. Nessuna festa, nessuno sfarzo, solo lavoro, lavoro e ancora lavoro. [...] preferisce trascorrere le giornate, anche quelle in cui potrebbe scegliere il riposo, negli studi televisivi. E così ha fatto anche la scorsa settimana.

Nella sede della sua casa di produzione, Fascino, a Roma sono arrivati decine e decine di mazzi di fiori. Sembrava una specie di giungla, fa sapere il settimanale Chi, in edicola questa settimana, che ha fotografato la conduttrice mentre soffia su una candelina in compagnia di una parte dei suoi collaboratori, proprio nel suo ufficio.

il compleanno di maria de filippi

Non solo fiori ma anche messaggi sia virtuali sia fisici; poi come non parlare del gesto di Pier Silvio Berlusconi. L'amministratore delegato di Mediaset si è presentato a sorpresa per poter fare gli auguri di persona a De Filippi. Da sottolineare che tutti negli uffici, anche gli stagisti, si sono fatti in quattro per poterla anche solo salutare nel giorno del suo compleanno e omaggiarla con fiori e dolci parole.

