7 dic 2021 10:00

NO ALLO STRALCIO DELLE POSIZIONI DI GIANFRANCO FINI ED ELISABETTA TULLIANI NEL PROCESSO CHE VEDE L'EX PRESIDENTE DELLA CAMERA IMPUTATO PER RICICLAGGIO PER LA VICENDA DELLA CASA DI MONTECARLO - LASCIATA IN EREDITÀ AD AN DALLA CONTESSA ANNAMARIA COLLEONI, L'ABITAZIONE NEL 2008 FINÌ SVENDUTA PER 300MILA DOLLARI A GIANCARLO TULLIANI - IL TRIBUNALE DI ROMA HA RINVIATO IL PROCESSO AL PROSSIMO 24 MARZO…