27 set 2024 19:45

NO TOTTI, NO PARTY! - IL PUPONE COMPIE 48 ANNI E LA COMPAGNA, NOEMI BOCCHI, ORGANIZZA UNA CACCIA AL TESORO PER FAR SCOPRIRE ALL'EX CAPITANO DELLA ROMA IL SUO REGALO - NEL VIDEO PUBBLICATO DALLA NUOVA SIGNORA TOTTI, SI VEDE IL FESTEGGIATO CHE GIRA PER CASA: DENTRO ALLA LAVATRICE, SOTTO ALLE COPERTE E NELLA VASCA DA BAGNO - ALLA FINE SI AFFACCIA ALLA FINESTRA E VEDE CHE IN GIARDINO C'È UN GRANDE PACCO REGALO CON DEI PALLONCINI ROSSI A FORMA DI CUORE, CON DENTRO... (SPOILER: NON SONO I ROLEX "RUBATI" DA ILARY…)