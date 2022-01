11 gen 2022 20:15

I NO VAX FANNO MALE AGLI OSPEDALI E AI MATRIMONI - BOOM DI SEPARAZIONI PER COLPA DEL VACCINO: QUANDO UNO DELLA COPPIA È CONTRARIO, SI FINISCE PER VIE LEGALI, COME CONFERMA UN'AVVOCATA MATRIMONIALISTA CAMPANA CHE HA VISTO IMPENNARSI LE RICHIESTE DI DIVORZIO PER QUESTO MOTIVO - VANNO IN CRISI ANCHE GLI EX QUANDO NON SONO D'ACCORDO SE IMMUNIZZARE O MENO I FIGLI...