I NO-VAX SFANCULANO PURE TRUMP - DURANTE UNA MANIFESTAZIONE IN ALABAMA L'EX PRESIDENTE INVITA I SUOI SOSTENITORI A VACCINARSI E LA PLATEA LO FISCHIA – "SE NON FUNZIONA, SARAI IL PRIMO A SAPERLO. MA IL VACCINO STA FUNZIONANDO" HA DETTO L'EX PUZZONE DELLA CASA BIANCA. MA SECONDO UN SONDAGGIO, IL 40% DEI REPUBBLICANI NON HA INTENZIONE DI RICEVERE NEANCHE UNA DOSE... - VIDEO

Dagotraduzione dalla Cnbc

Trump in Alabama

L’ex presidente Donald Trump è stato fischiato durante una manifestazione sabato in Alabama dopo aver detto ai suoi sostenitori che avrebbero dovuto vaccinarsi.

«E tu sai cosa? Credo totalmente nelle tue libertà. Lo faccio. Devi fare quello che devi fare”» ha detto Trump. «Ma mi raccomando: fate i vaccini. L’ho fatto. Va bene. Prendi i vaccini».

Alcuni fischi hanno risuonato dalla folla, che era in gran parte senza maschera.

Trump in Alabama

«No, va bene. Va tutto bene. Hai le tue libertà», ha detto Trump, facendo eco alla retorica degli oppositori dei mandati di maschere e vaccini. «Ma mi capita di prendere il vaccino. Se non funziona, sarai il primo a saperlo. Ok? Chiamerò l’Alabama, dirò, ehi, sai una cosa? Ma [il vaccino] sta funzionando. Ma tu hai le tue libertà che devi mantenere. Devi mantenerle».

Ampie aree del Sud stanno vivendo un’impennata dei casi di Covid e dei ricoveri ospedalieri a causa della variante delta altamente contagiosa del coronavirus. Cullman, dove è stata ospitata la manifestazione, sta registrando un aumento dei casi che ha eguagliato il precedente picco di fine dicembre. La città ha dichiarato giovedì lo stato di emergenza Covid per fornire un supporto di emergenza extra per il raduno.

Trump in Alabama 5

L’Alabama ha il tasso di vaccinazione più basso negli Stati Uniti, con poco più del 36% della sua popolazione completamente inoculata, secondo un tracker di NBC News. Il governatore dell’Alabama Kay Ivey, un repubblicano, ha affermato che «la gente non vaccinata» è responsabile della rinascita di Covid nello stato.

A livello nazionale, la stragrande maggioranza dei ricoveri e dei decessi per Covid si verifica tra gli americani non vaccinati, secondo quanto riportato dal New York Times questo mese.

Trump in Alabama 3

Un sondaggio di monitoraggio dei vaccini della Kaiser Family Foundation pubblicato all’inizio di questo mese ha rilevato che i repubblicani sono il secondo gruppo demografico con meno probabilità di essere vaccinati, più degli americani non assicurati sotto i 65 anni. Mentre il 57 percento dei repubblicani ha ricevuto almeno una dose del vaccino o afferma che ne otterrà una il prima possibile, il 40% afferma che non lo farà mai, lo farà solo se necessario o se è ancora in modalità di attesa. Quel 40 percento totale è il secondo più alto dei 23 gruppi demografici intervistati.

Trump in Alabama 4

Trump ha approvato la vaccinazione in precedenza, ma l’ha spesso abbinata a avvertimenti simili. Proprio la scorsa settimana, dopo aver promosso i vaccini in un’intervista con la personalità di Fox Business Maria Bartiromo, Trump ha affermato che i prossimi colpi di richiamo raccomandati dall’amministrazione Biden sono «un’operazione per fare ricca Pfizer». (L’amministrazione Biden ha raccomandato colpi di richiamo per coloro che hanno ricevuto i vaccini Pfizer e Moderna.)

Pfizer, che Trump ha attaccato in modo simile in precedenza, non faceva parte dell’“Operazione Warp Speed” della sua amministrazione, la partnership pubblico-privata per accelerare lo sviluppo del vaccino. Trump non ha menzionato Moderna, che faceva parte del programma.