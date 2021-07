NO VAX? SÌ, FLOP! - A ROMA, IN PIAZZA DEL POPOLO, ERANO IN POCHI A PROTESTARE CONTRO IL GREEN PASS - “IL VACCINO È UN ESPERIMENTO DI NANOTECNOLOGIA. INIETTANO DEI MICROCHIP PER CONTROLLARE LE PERSONE” - A CAVALCARE LA PROTESTA ANCHE I FASCI DI FORZA NUOVA CHE HANNO INTONATO CORI CONTRO BURIONI - BLOCCATO IL TENTATIVO DI RAGGIUNGERE MONTECITORIO: TENSIONE CON LA POLIZIA

Diana Romersi per il "Corriere della Sera - Edizione Roma"

Qualche ora di tensione nel centro storico, dopo che la manifestazione del movimento #IoApro contro il «passaporto verde» si è trasformata in un corteo non autorizzato. In un'assolato e afoso pomeriggio, in piazza del Popolo si sono riunite poche centinaia di persone da tutta Italia.

A protestare con lo slogan «no green pass» c'erano ristoratori e piccoli imprenditori, zoccolo originario del movimento #IoApro nato in Toscana per trasgredire i divieti dell'Italia a colori, ma c'erano anche no vax, complottisti e un manipolo di militanti di Forza nuova capeggiati dal Giuliano Castellino, anche stavolta presente in piazza benché sia agli arresti domiciliari. È stato proprio il gruppo di estremisti di destra ad aprire la manifestazione.

Accesi un paio di fumogeni, con una grande bandiera tricolore a fare da sfondo, i neofascisti hanno intonato cori contro i il virologo Roberto Burioni, l'infettivologo Matteo Bassetti e l'epidemiologo Pierluigi Lopalco. Contro il presidente del consiglio Mario Draghi hanno alzato il dito medio, per poi prendersela con i giornalisti «terroristi». Nel frattempo la piazza si è riempita di stelle di David e cartelloni con svastiche associate al certificato verde. Qualcuno ha anche riprodotto un lasciapassare del Terzo Reich.

Poche invece le mascherine. Indossa una maglietta verde con su scritto «Libero di scegliere» Luca Moscatelli, titolare di una palestra a Perugia: «L'80% dei miei clienti ha meno di 20 anni, la fascia meno vaccinata. Con l'obbligo del green pass già in molti stanno rinunciando a iscriversi». Moscatelli non si dichiara contrario al vaccino, che anzi sostiene di aver fatto: «Non capisco però perché vengono penalizzate sempre le stesse categorie».

Tra i manifestanti c'è anche Silvia, giovane insegnante alle medie che invece auspica una scuola «free vax» come ha scritto su un cartellone. Beatrice non vuole rivelare il suo cognome «perché non mi fido dei giornali», ma ci tiene a chiarire i motivi per cui è scesa in piazza: «Gli Stati Uniti vogliono imitare il modello della dittatura cinese. Il vaccino è un esperimento di nanotecnologia. Iniettano dei microchip per controllare le persone». A dimostrarlo ci sarebbero dei video sul web. A salire invece sul piccolo palco allestito sotto il Pincio c'è il leader fiorentino di origini egiziane Momi El Hawi: «Questa non e' più una battaglia sanitaria ma ideologica, di principi».

Seguono le testimonianze dei lavoratori, dai fieristi agli addetti alla sicurezza nelle discoteche. Interviene anche il leader di Forza Nuova. Intorno alle 16.30 i manifestanti si dirigono a piazzale Flaminio: l'obiettivo è iniziare un corteo verso Montecitorio che però si trova dalla parte opposta. Per questo dopo una breve trattativa con le forze dell'ordine, che intanto hanno bloccato la folla prima di Porta del Popolo, i manifestanti corrono prima in direzione di via del Corso e poi, vedendosi la strada sbarrata, si dirigono sul Pincio. Parte così il corteo non autorizzato che sopra le scalinate di piazza di Spagna si inizia a dividersi per poi frammentarsi in un corri e fuggi con il Reparto mobile. I no green pass più incalliti gireranno tra le vie di Trinità dei Monti per poi essere ricondotti in piazza del Popolo, tornata a disposizione dei passanti.

