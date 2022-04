I NO-VAX SONO FINITI NEL CONO D’OMBRA E PUR DI RICEVERE ATTENZIONI PASSANO ALLE AZIONI VIOLENTE - CINQUE ANTI-VACCINO SONO STATI ARRESTATI IN GERMANIA: VOLEVANO RAPIRE IL MINISTRO DELLA SALUTE, KARL LAUTERBACH. ALTRE 12 PERSONE, ISCRITTE ALLO STESSO GRUPPO TELEGRAM, ERANO PRONTE A MINARE LA RETE ELETTRICA DEL PAESE E PROVOCARE UN BLACKOUT - NEL MEGA-BLITZ, CHE HA COINVOLTO PIÙ DI 270 POLIZIOTTI, SONO STATE SEQUESTRATE ARMI, MUNIZIONI E ANCHE LINGOTTI D’ORO

In Germania sono stati arrestati cinque no vax accusati di voler rapire il ministro della Salute Karl Lauterbach. Si erano organizzati su Telegram, dove facevano parte del gruppo di militanti contro le restrizioni anti-Covid del paese, legato al network di estrema destra dei Reichsbürger.

La polizia tedesca ha effettuato un giro di perquisizioni in nove Land, coinvolgendo più di 270 agenti, che ha portato al sequestro di armi, munizioni, contanti e lingotti d’oro. Le indagini, coordinate dalla procura di Coblenza, hanno scoperto altre 12 persone nel gruppo pronte a provocare un blackout in tutta la Germania, con attacchi sulla rete elettrica.

Alla Bild, Lauterbach ha dichiarato: «Alcuni negazionisti del Covid non si preoccupano solo di andare contro le vaccinazioni o le regole anti-Covid. Stanno combattendo direttamente contro la nostra democrazia».

Il ministro ha aggiunto: «Ma non ci riusciranno. Non mi lascerò scoraggiare, continuerò a lottare per l’intera popolazione». Peraltro non sono le prime minacce che Lauterbach subisce, già in passato aveva denunciato intimidazioni nei suoi confronti. Lauterbach ha anche sottolineato: «Questo esempio mostra la lacerazione nella nostra società. Superare questa divisione e riconquistare la fiducia rimane la mia politica».

Con un tweet il ministro della Salute italiano Roberto Speranza ha voluto dimostrare la sua vicinanza all’omologo tedesco: «Un abbraccio e tutta la mia solidarietà a Karl Lauterback. Assurdo immaginare tanta violenza contro chi ogni giorno difende il diritto alla salute».

