NOI TOGLIAMO LE MASCHERINE, MA QUI I CONTAGI RICOMINCIANO A SALIRE – DOPO LE POLEMICHE IL VIMINALE ELIMINA L’OBBLIGO DELLE FFP2 AI SEGGI ELETTORALI – LA CANCELLAZIONE DELL’OBBLIGO GENERALE È PREVISTA PER IL 15 GIUGNO (ANCHE SE SI POTREBBE DOVER RESTARE ANCORA UN PO' A VOLTO COPERTO NEI MEZZI PUBBLICI), PROPRIO MENTRE LA VARIANTE OMICRON 5 INIZIA A PREOCCUPARE TUTTA L’EUROPA. PRESTO POTREBBE DIVENTARE PREVALENTE...

Paolo Russo per “la Stampa”

mascherine 4

Mentre una circolare del Viminale trasforma l'obbligo delle mascherine ai seggi elettorali in una «forte raccomandazione» - si potrà dunque votare senza indossarle - e il Tar del Lazio respinge il ricorso del Codacons contro gli esami di maturità a volto coperto con le Ffp2, dopo settimane di corsa a testa in giù il virus ha invertito la rotta. Da cinque giorni infatti i casi hanno ripreso a salire rispetto a una settimana prima. Ieri se ne sono contati 22.361, circa quattromila in più di quelli rilevati sette otto giorni fa.

mascherine 6

Fatto apparentemente inspiegabile, vista l'ondata di caldo che ha investito il Paese. Per questo l'indice è puntato contro le sub varianti di Omicron BA.4 e 5, che dove hanno già preso piede stanno facendo aumentare i contagi. In Portogallo dai 10 mila casi al giorno di fine aprile si è passati agli oltre 20 mila attuali, mentre in dodici giorni le due sotto-varianti sono passate dal 18,5 al 37% di prevalenza. In Francia negli ultimi sette giorni i casi sono aumentati del 31%, nel Regno Unito del 15%, in Germania del 13%, in Finlandia del 19% e nella vicina Austria del 26%.

mascherine 5

E sempre in Germania anche la curva della mortalità ha ripreso a salire, facendo registrare un allarmante più 105% nell'ultima settimana, anche se negli altri Paesi il dato è ancora preceduto dal segno meno. Ma i decessi sono l'ultimo indicatore a muoversi dopo quello dei contagi. Questo non significa però che Omicron versione 4 e 5 sia anche più patogena oltre che più contagiosa. Una ricerca giapponese, ancora oggetto di revisione e condotta per ora solo in laboratorio, sembrerebbe dimostrare una capacità di infettare le cellule polmonari, ma serviranno studi sull'uomo per stabilire se ci troviamo davanti a una pericolosa miscela tra la più contagiosa Omicron e la maggiormente letale Delta.

mascherine 3

«Nel nostro costante monitoraggio stiamo osservando già da diversi giorni come la sotto variante BA.5, che a inizio maggio era presente in percentuali quasi infinitesimali, ora è in crescita costante. Nulla è ovviamente certo, ma da quello che vediamo posso dire che è molto verosimile diventi prevalente nel giro di qualche settimana», ammette il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro. Proprio l'Iss ha appena lanciato una flash survey per capire in che misura le sottovarianti siano diffuse, ma i bioinformatici del Ceinge biotecnologie avanzate calcolano che BA.5 sia almeno al 13%, dallo 0,41% di inizio maggio.

mascherine 2

Intanto, in attesa della cancellazione ovunque dell'obbligo di mascherine, previsto il 15 giugno dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa (ma potrebbe restare ancora per un po' nei mezzi pubblici), il ministero dell'Interno ha deciso che domenica - amministrative e referendum - si potrà votare a volto scoperto. La circolare è arrivata in seguito alla sottoscrizione di un accordo tra i ministri Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. In precedenza, Matteo Salvini aveva preannunciato un altro ricorso al Tar contro le mascherine nei seggi elettorali e agli esami di maturità, «perché solo un genio come Speranza continua a farle tenere anche con 40 gradi».

mascherine 1