23 mag 2019 18:18

NEL NOME DEL PADRE – A MONTEROTONDO FOLLA E APPLAUSI AL FUNERALE DEL PADRE UCCISO PER MANO DELLA FIGLIA DEBORAH: ‘SEI UN GRANDE’ – PER GLI INQUIRENTI LEI HA AGITO PER LEGITTIMA DIFESA PER SALVARE LA MAMMA, LA NONNA E LEI STESSA DALL'IRA DEL BABBO UBRIACO E VIOLENTO – “LUI NON ERA UN MOSTRO, HA SBAGLIATO SOLO PERCHÉ ESAGERAVA CON L'ALCOL”, LO GIUSTIFICA QUALCHE CONOSCENTE. QUALCUN ALTRO DÀ LA COLPA AI GIORNALI: “NON ERA COSÌ VIOLENTO, È LA STAMPA CHE HA MONTATO TUTTO”