NEL NOME DI PUTIN - PER IL CREMLINO ERA COSI' IMPORTANTE FAR FUORI L’EX SPIA DOPPIOGIOCHISTA SERGEI SKRIPAL CHE A ORGANIZZARE L'AVVELENAMENTO È STATO MANDATO UN GENERALE DELL’INTELLIGENCE MILITARE RUSSA - SECONDO UN’INCHIESTA DI BBC E BELLINGCAT IL RESPONSABILE DEL PIANO ERA DENIS SERGEYEV – QUALCOSA E' ANDATO STORTO? COME MAI I RUSSI NON SONO RIUSCITI A FARLO FUORI? – VIDEO

L' operazione per avvelenare l' ex spia doppiogiochista Sergey Skripal era così importante per il Cremlino che per gestirla fu mandato a Londra un generale dell' intelligence militare russa: è quanto emerge da un' inchiesta della Bbc e della testata online Bellingcat. Secondo i reporter, il responsabile del piano era il generale maggiore Denis Sergeyev. I due presunti esecutori sono invece stati già da tempo individuati come i colonnelli Anatoly Chepiga e Aleksandr Mishkin, entrati in Gran Bretagna con identità fasulle apposte su documenti autentici. Anche Sergeyev usò un nome falso: atterrò all' aeroporto londinese di Heathrow come Sergey Fedotov.

Era la mattina del 2 marzo 2018. Lo 007 tornò in patria due giorni dopo, nel pomeriggio del 4 marzo, quando la sostanza nervina Novichok era appena stata spruzzata sulla porta di casa Skripal a Salisbury.

Il terzo uomo

Bellingcat già a febbraio aveva indicato Sergeyev come "il terzo uomo" dei servizi russi coinvolto nel caso Skripal. Ma scoprire che si tratta di un generale è un grande passo in avanti nella ricostruzione della catena di comando. Stando ai tabulati telefonici, durante la sua breve permanenza a Londra Sergeyev era in costante contatto con degli ufficiali a Mosca.

Quando era in Gran Bretagna e in tutte le altre trasferte del 2017-2018, il generale veniva chiamato da un "cellulare fantasma" russo probabilmente legato all' intelligence militare. Questo misterioso numero non lasciava traccia nelle celle telefoniche e non poteva essere ricollegato a nessun codice identificativo dell' apparecchio. A essere rintracciabile era invece il numero usato a Londra da Sergeyev.

I dati mostrano che il 45enne era a Paddington, una zona occidentale della capitale britannica, gli altri due sospettati a Bow. I tre potrebbero essersi incontrati la mattina del 3 marzo 2018 vicino alla stazione di Waterloo, da cui iChepiga e Mishkin sarebbero partiti poco dopo alla volta di Salisbury per l' ultimo sopralluogo.

Il Novichok ha avvelenato sia l' ex spia doppiogiochista Sergey Skripal sia sua figlia Yulia. I due sono stati in ospedale per diverse settimane, ma alla fine i medici sono riusciti a salvarli. La micidiale sostanza nervina però pare che fosse celata in una boccetta di profumo, che fu ritrovata alcuni mesi dopo da Charlie Rowley e Dawn Sturgess, una coppia della zona. Lui è rimasto intossicato, lei è morta. La Russia respinge ogni accusa. Ma parlando del caso Skripal in una recente intervista Putin ha affermato che «il tradimento è il più grave dei crimini e i traditori devono essere puniti».

