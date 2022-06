NON C'E' DUE SENZA TRE - C'E' UN ALTRO AMERICANO DISPERSO IN UCRAINA: SI CHIAMA GRADY KURPASI ED E UN VETERANO DEI MARINES - L'ULTIMA VOLTA CHE SI SONO AVUTE SUE NOTIZIE E' STATO TRA IL 23 E IL 24 APRILE - LA SUA SCOMPARSA SI AGGIUNGE A QUELLA DEGLI ALTRI DUE EX SOLDATI AMERICANI, DEI QUALI, PERO', SI SA CHE SONO STATI CATTURATI DALLE FORZE RUSSE - IL VIDEO DI TELEGRAM TRASMESSO DALLA TV RUSSA CON UNO DEI PRIGIONIERI...

Da il corriere.it

È vivo l'ex sergente dell'esercito Usa Alexander Drueke, che sarebbe prigioniero dei russi dopo essere scomparso in Ucraina. In un video su Telegram trasmesso dalla tv russa il soldato si rivolge alla mamma: "Voglio solo farti sapere che sono vivo e che spero di tornare a casa al più presto". Dal militare anche un saluto al suo cane Diesel.

Un terzo americano, il veterano dei Marine Grady Kurpasi, è sparito in Ucraina. L'ultima volta che si sono avute sue notizie è stato fra il 23 e 24 aprile. Kurpasi è stato per venti anni nei marines e aveva deciso di andare volontario a fianco dei soldati di Kiev. A confermare la notizia della sua scomparsa è stata la moglie Heeson Kim.

È stato ancora una volta un amico del combattente Usa, George Heath, a lanciare l'allarme e a spiegare che da quasi due mesi non si hanno più sue notizie. «Voleva mettere a disposizione la sua esperienza per aiutare il popolo ucraino. Non aveva intenzione di combattere - ha dichiarato Heath -, ma solo di dare il suo contributo a un popolo che sta soffrendo».

Il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, ha spiegato che l'uomo risulta «disperso dalle ultime settimane», non ha fornito ufficialmente il suo nome, ma ha detto che è in contatto con la famiglia.

«Kurpasi è arrivato in Ucraina il 7 marzo e ha raggiunto Kiev il 21», ha detto ancora Heath. Il marine e altri membri della legione straniera sono stati incaricati di presidiare un posto di osservazione militare alla fine di aprile vicino a Kherson, più o meno nel periodo in cui Kurpasi ha smesso di comunicare con la moglie e gli amici negli Stati Uniti.

L'APPELLO La sua scomparsa si va ad aggiungere a quella di altri due ex soldati americani, volontari nell'esercito ucraino, dei quali, però, si sa, che sono stati catturati da forze russe durante una battaglia a est di Kharkiv la settimana scorsa. Anche il presidente Joe Biden è stato messo al corrente del sequestro degli americani e ha ribadito il suo appello ai cittadini statunitensi a non stare in quel Paese a causa della guerra in corso.

I due uomini sono Alexander Drueke, 39 anni, e Andy Huynh, 27. Se la notizia sarà confermata, si tratterebbe della prima cattura di soldati di nazionalità americana in Ucraina da parte russa, in quello che potrebbe diventare un caso diplomatico con richieste di importanti concessioni agli americani in cambio della loro liberazione.

E, infatti, da qualche giorno gli Stati Uniti stanno esortando Mosca a trattare i combattenti americani come prigionieri di guerra e a garantire quindi un loro trattamento umano. Anche se la Russia ha detto di «non sapere nulla» dei due volontari scomparsi. E ieri un blogger russo ha pubblicato su Telegram una fotografia che ritrae i due ex marine americani sul cassone di un veicolo con le mani dietro la schiena come se fossero legati.

Secondo la testimonianza di un compagno dei due americani, Drueke e Huynh sono stati catturati la scorsa settimana dopo che la loro unità di dieci uomini si è trovata circondata da una importante forza di russi. L'unità si era diretta verso una città che doveva essere libera ma in realtà era sotto attacco dei russi. I due si uniscono a un numero crescente di volontari militari occidentali catturati dalle forze russe, inclusi almeno due britannici.

LE STORIE Drueke è di Tuscaloosa in Alabama e aveva precedentemente prestato servizio con l'esercito americano in Iraq. Sua madre, Lois, 68 anni, ha detto che aveva lottato per mantenere un lavoro da quando era tornato dal servizio militare a causa di un disturbo da stress post-traumatico.

«L'ambasciata degli Stati Uniti mi ha assicurato che stanno facendo tutto il possibile per trovarlo e che lo stanno cercando vivo, non morto. Sto facendo del mio meglio per non cadere a pezzi, rimarrò forte. Sono molto fiduciosa che lo terranno in cambio di prigionieri di guerra russi», le sue parole.

La cattura degli statunitensi si prevede che sarà diplomaticamente delicata: il Cremlino potrebbe cercare di usarla come prova che gli Stati Uniti sono direttamente coinvolti nella guerra.

