Marco Mottola SERENA MOLLICONE E IL PADRE GUGLIELMO Franco Mottola Marco Mottola 2
NON C'E' FINE AL MISTERO SU SERENA MOLLICONE - ROSA MIRARCHI, TESTIMONE CHIAVE DEL PROCESSO, HA RITRATTATO LE PRECEDENTI DICHIARAZIONI: "NON HO VISTO SERENA IN CASERMA" - EPPURE TRA IL 2007 E IL 2016 AVEVA AFFERMATO IL CONTRARIO, E DI PIU'. DISSE DI AVER INCROCIATO IL MARESCIALLO MOTTOLA SULLA SCALE E AVER BUSSATO ALL'ALLOGGIO DEI MOTTOLA SENZA RICEVERE RISPOSTA, PUR AVENDO UDITO PROVENIRE DALL'INTERNO DEI RUMORI...-
Marco Mottola SERENA MOLLICONE E IL PADRE GUGLIELMO Franco Mottola Marco Mottola 2
IL PORNO NON SI NASCONDE PIU' E ARRIVA IN STRADA! - "MUSE 2" E "PSYCHOSEXUAL" SONO I DUE FILM CHE CAMPEGGIANO SU CARTELLONI MAXI PUBBLICITARI A HOLLYWOOD - BARBARA COSTA: "IL PORNO S’È SCOCCIATO A STARE AL PATIBOLO, OSTAGGIO DI NUOVE LEGGI MIRANTI A BANDIRLO. STAVOLTA NON LO FERMATE. È PUBBLICITÀ LECITA, PAGATA E ESPOSTA NEL RISPETTO DELLE REGOLE: FILM VIETATI AI MINORI CERTAMENTE, MA COI DIRITTI DI OGNI ALTRO CONCEPT CINEMATOGRAFICO. DAVVERO IL PORNO È PER LE MENTI PIÙ PERICOLOSO E DISTURBANTE DI UN HORROR, DI UNO SPLATTER, DI UN THRILLER VIOLENTO?"
"SIAMO I TERRAPIATTISTI DEL CENTRO" - AL BRANCACCIO DI ROMA IL REVIVAL DEI DINOSAURI DC CON MASTELLA CHE RI-LANCIA IL GRANDE CENTRO(TAVOLA): “CHIAMO A RACCOLTA TUTTI I PEONES DEL PARLAMENTO ITALIANO. SONO PIÙ DI 200. E DICO LORO: NON FATEVI FREGARE, LETTA, LA MELONI E GLI ALTRI VI VOGLIONO MANDARE A CASA ANTICIPATAMENTE. SE DRAGHI DIVENTA CAPO DELLO STATO PER LORO È FINITA. SE INVECE SI LAVORA PER BERLUSCONI O PER CASINI SUL COLLE, ALLORA..."
L’EUROPA ALLA CANNA DEL GAS! PERCHÉ LA CRISI DELL’ENERGIA DURERÀ ALMENO ALTRI 6 MESI – GLI AUMENTI RECORD DELLE TARIFFE (CHE CI SONO COSTATE 40 MILIARDI IN PIÙ IN SEI MESI) SI PROTRARRANNO FINO ALL'ESTATE. L’EUROPA E’ DIVISA, CON I PAESI DEL NORD CHE FRENANO IL PIANO DI BRUXELLES SUL CARO PREZZI. E RUSSIA E ARABIA SI AVVANTAGGIANO DEI RINCARI DI GAS E PETROLIO
PERCHE’ CORRERE DI NOTTE? SI ACCASCIA DURANTE UNA GARA DI RUNNING: FABIO PEDRETTI MUORE A 24 ANNI NEL GIORNO DEL SUO COMPLEANNO MENTRE STAVA CORRENDO UN TRAIL RUNNING IN NOTTURNA VICINO BRESCIA - SECONDO LE PRIME INFORMAZIONI LA CAUSA DELLA MORTE SAREBBE UN IMPROVVISO ARRESTO CARDIACO
LA ROMA RIABBRACCIA TOTTI: IN UNA SERATA DA INCUBO PER MOURINHO, FARI PUNTATI SUL RITORNO ALL’OLIMPICO DEL CAPITANO INVITATO DALLO SPONSOR UFFICIALE (DI CUI DIVENTA TESTIMONIAL) - ACCLAMATO DAI TIFOSI, SIEDE VICINO ALL’AD GIALLOROSSO BERARDI, VA A CENA CON FRIEDKIN: C'È CHI È DISPOSTO A SCOMMETTERE CHE DOMANI ANNUNCERÀ IL SUO RITORNO NELLA ROMA NELLA CONFERENZA IN CUI... – FOTO BY MEZZELANI+VIDEO
CAFONALINO DEGLI OSCAR DE' NOANTRI - IN CAMPIDOGLIO ASSEGNATI I "PREMI SIMPATIA" - RICONOSCIMENTI PER IL PREMIO NOBEL PER LA FISICA GIORGIO PARISI, PER NICOLA PIOVANI, POI L'ATTIVISTA AFGHANA ZAHARA AHMADI E IL GENERALE FIGLIUOLO - PRESENTI PINO STRABIOLI E PAOLA SALUZZI, GIORGIO ASSUMMA, CARLO VERDONE, MIGUEL GOTOR, IL MITICO "KING OF PAPARAZZI" RINO BARILLARI E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 17.030 NUOVI CASI E 74 DECESSI, CON 588.445 TAMPONI EFFETTUATI. IL TASSO DI POSITIVITÀ AL 2,9% - ESATTAMENTE UN ANNO FA’ SI ERA REGISTRATO IL NUMERO PIÙ ALTO DI MORTI (993) - GIANNI REZZA, DIRETTORE DELLA PREVENZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE: “C’È UNA TENDENZA A UN GRADUALE AUMENTO DEL NUMERO DEI CASI CHE SI REGISTRA SOTTO I 20 ANNI E FRA I 30 E I 50ENNI, SOPRATTUTTO DOVE CI SONO SACCHE DI NON VACCINATI…”