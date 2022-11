16 nov 2022 15:12

NON C'E' FINE AL RIDICOLO: NUOVO PROCESSO PER KEVIN SPACEY - L'ATTORE TORNA ALLA SBARRA A LONDRA: DOPO ESSERE FINITO NEL MIRINO DI TRE UOMINI, CHE LO HANNO ACCUSATO DI VIOLENZE SESSUALI QUANDO ERA DIRETTORE ARTISTICO DEL TEATRO LONDINESE "OLD VIC", ORA È ACCUSATO DI SETTE REATI SESSUALI AI DANNI DELLO STESSO UOMO TRA IL 2001 E IL 2004 – IL 63ENNE NON HA FATTO IN TEMPO A ESULTARE PER ESSERE STATO ASSOLTO A NEW YORK CHE GIÀ SI RITROVA CON UN ALTRO CAZZO DI DAMOCLE SULLA TESTA…