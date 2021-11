22 nov 2021 10:38

NON C'E' PACE PER IL "PIRATA" - È STATO RIAPERTO PER LA TERZA VOLTA IL CASO MARCO PANTANI, IL CAMPIONE DI CICLISMO TROVATO CADAVERE IL 14 FEBBRAIO 2004 NEL RESIDENCE LE ROSE DI RIMINI - STAVOLTA SI TRATTA DI UN FASCICOLO PER OMICIDIO, CONTRO IGNOTI, APERTO DOPO L'INVIO DELL'INFORMATIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE ANTIMAFIA ALLA PROCURA RIMINESE, NEL 2019 - RECENTEMENTE LA MADRE DEL CAMPIONE È STATA SENTITA...