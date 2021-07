6 lug 2021 15:36

NON C'E' PIU' RISPETTO PER CHI SCOPA - NEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO, IN PROVINCIA DI PADOVA, UN ESPONENTE DELLA LEGA SCATTA UNA FOTO A UNA COPPIETTA DI GIOVANI CHE FACEVA SESSO IN UN PARCHEGGIO - L'IMMAGINE HA FATTO IL GIRO DEL PAESE ED È ESPLOSA UNA BUFERA...