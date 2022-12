14 dic 2022 16:37

NON C'E' TRIPPA PER GATTI E CICCIA PER NOI - IL CONSUMO DI CARNE IN BRASILE, IL PIÙ GRANDE ESPORTATORE MONDIALE DI CARNE BOVINA E DI POLLO, È DIMINUITO DRASTICAMENTE A CAUSA DELL'AUMENTO DEI PREZZI – SECONDO UNA RICERCA DEL “GOOD FOOD INSTITUTE AND TOLUNA”, IL 67% DEI BRASILIANI HA MANGIATO MENO PROTEINE RISPETTO AI 12 MESI PRECEDENTI. E SE PENSATE CHE STIANO “IN ASTINENZA” VI SBAGLIATE DI GROSSO…