7 apr 2020 19:11

NON E' UN PAESE PER VECCHI - A GRADO, IN FRIULI, UN’ANZIANA È STATA SANZIONATA DOPO ESSERE ANDATA A FARE PICCOLI ACQUISTI UNDICI VOLTE IN UN GIORNO: AVVISTATA DAI VIGILI ALL’ENNESIMA PASSEGGIATA, LA POVERINA E' STATA SANZIONATA CON UNA MULTA DI 280 EURO…