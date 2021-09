NON E' UNA STAGIONE COME LE ALTRE - L'ARRIVO DELL'INFLUENZA E' ATTESO CON PREOCCUPAZIONE PER LA POSSIBILE COMPRESENZA CON IL COVID - IL VIROLOGO PREGLIASCO: "C'E' UNA VARIABILE IN PIU' RISPETTO ALLO SCORSO ANNO: QUELLA DELLE RIAPERTURE E DELL'ALLENTAMENTO DELLE RESTRIZIONI" - CI SI ASPETTA QUINDI UN MAGGIOR NUMERO DI CASI DI INFLUENZA, MA LA VARIANTE DELTA HA UNA SINTOMATOLOGIA MOLTO SIMILE ALL'INIZIO DELL'INFEZIONE E...

Maria Rita Montebelli per "il Messaggero"

Da due anni, l'arrivo dell'influenza è atteso con una preoccupazione in più, quella che gli americani chiamano twindemic, cioè il gemellaggio, la compresenza, delle due pandemie di Covid-19 e di influenza. Lo scorso inverno la stagione influenzale, inscritta nel pieno della seconda ondata di Covid-19, si è rivelata un fuoco di paglia, per la bassissima incidenza dei casi (appena un quarto di quelli abituali), grazie al nuovo galateo del Covid: mascherine, distanziamento sociale e frequente lavaggio delle mani.

Quest' anno però lo scenario è cambiato. Siamo alla quarta ondata di Covid-19, ben arginata dall'elevata percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale. «Ma c'è una variabile in più rispetto allo scorso anno - ricorda il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano e Direttore sanitario I.R.C.C.S. Istituto Ortopedico Galeazzi - quella delle riaperture e dell'allentamento delle restrizioni, che consentiranno una maggior circolazione di virus influenzale.

Ci aspettiamo dunque un maggior numero di casi di influenza, anche se le misure di prevenzione e i comportamenti adottati per limitare la diffusione del SARS CoV-2, continueranno a limitarne la diffusione».

LA DIAGNOSI Quali sono dunque le corrette istruzioni per l'uso per navigare indenni tra Scilla e Cariddi, tra il virus dell'influenza e il SARS CoV-2? «Di certo, ricorrere al vaccino prosegue Pregliasco non solo a quello anti-Covid, ma anche all'antinfluenzale e all'anti-pneumococcico».

Il vaccino antinfluenzale dovrebbe essere disponibile già da ottobre, gratuito dai 60 anni in su e per i fragili. Quest'anno, oltre che dal medico di famiglia, il vaccino potrà essere effettuato anche in farmacia (solo per i maggiorenni). L'antinfluenzale protegge dagli effetti e dalle complicanze respiratorie e cardiovascolari di questo virus che, soprattutto negli anziani e nelle persone fragili, possono essere molto gravi ed evita l'intasamento di pronto soccorso e ospedali.

«Ma è molto utile - ricorda il dottor Claudio Cricelli, Presidente della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) - anche nel facilitare la diagnosi differenziale con il Covid-19. La variante delta ha una sintomatologia di esordio molto simile a un raffreddore; interessa cioè le prime vie aeree e questo rende difficile distinguerla dalle varie virosi respiratorie».

E anche nei prossimi anni dovremo rassegnarci a convivere con il Covid, «che è spiega Pregliasco come le onde di un sasso gettato nello stagno, che diventano via via più piccole man mano che si allontanano dall'epicentro. Alla fine il Sars-Cov-2 entrerà a far parte del grande calderone delle infezioni respiratorie, che col tempo riusciremo a gestire anche a con terapie antivirali specifiche e automedicazione responsabile».

Ma in caso di malattia da raffreddamento è sempre valido il consiglio della vigile attesa, cioè di attendere almeno 48 ore in caso di febbre, prima di contattare il medico? «Il Covid ha cambiato molte cose - ammette il dottor Cricelli -. Al manifestarsi dei primi sintomi influenzali, il nostro consiglio è di avvertire subito il medico di famiglia, che con un triage telefonico verificherà la possibilità di contagio da SARS CoV-2 e il livello di rischio individuale».

«Raccomandiamo di rimanere in casa, magari isolandosi e, nel sospetto concreto di Covid-19, di effettuare un tampone molecolare o antigenico. Per controllare i sintomi delle malattie respiratorie il trattamento raccomandato è quello dell'automedicazione responsabile (antipiretici, anti-tosse, decongestionanti nasali). No invece agli antibiotici, che vanno assunti solo dietro prescrizione medica».

L'ATTEGGIAMENTO E tra le tante cose negative che il Covid-19 ha prodotto, almeno una positiva ce n'è. Un'indagine commissionata da Assosalute a Human Highway dimostra che 8 italiani su 10 sono molto più attenti che in passato alla propria salute e alla prevenzione; la percentuale di chi intende ricorrere al vaccino antinfluenzale è passata dal 14,6% del 2019, al 35,4% attuale.

Al comparire dei sintomi influenzali, le donne hanno un atteggiamento più cauto (ricorrono ai farmaci di automedicazione e contattano il medico solo in caso di necessità), rispetto agli uomini che ricorrono più spesso (sbagliando) all'antibiotico o addirittura si recano subito in pronto soccorso.

Il 62,2% degli italiani indica come figura di riferimento in caso di influenza il medico di famiglia; il 23,8% non chiede consiglio a nessuno e si affida alla propria esperienza, curandosi con farmaci da banco.