Alberto Fraja per “Libero Quotidiano”

Gilbert Keith Chesterton diceva che «chi non crede in Dio non è vero che non crede in niente perché comincia a credere a tutto». È forse questa la ragione per cui nel vasto mondo proliferano religioni soi-disant, culti i più bizzarri, devozioni le più improbabili (con tutto il rispetto per chi ci crede)? A voi l'ardua sentenza. A noi l'obbligo di segnalarvi un fenomeno davvero unico nel suo genere e di cui Graziano Graziani, uno dei conduttori di Fahrenheit (programma di Radio 3), critico e autore teatrale, dà conto in un interessantissimo Catalogo delle religioni nuovissime (Quodlibet, 408 pagine, 17 euro). Di codeste credenze à la carte, l'autore ne ha censite 42 ma pare ne circolino sulle terre emerse molte, ma molte di più. A volerne cernere qualcuna non c'è che il classico imbarazzo della scelta.

Ossia il Prodigioso Spaghetto Volante. Potremmo cominciare, per esempio, con i pastafariani, i seguaci cioè del Pastafarianesimo, una "religione" fondata nel 2005 che crede che la vita e l'universo siano stati creati da un groviglio di spaghetti che somiglia a un cervello, con due occhi e due polpette incastonate nel «corpo».

Questi signori, al termine delle loro preghiere dicono «Ramen» al posto di «Amen» e adorano un essere superiore che risponde al nome di Prodigioso Spaghetto Volante (o, in inglese, Flying Spaghetti Monster). Un unico dubbio: non è dato sapere se per essere degno di venerazione il sullodato spaghetto volante vada cotto al dente o al chiodo.

C'è poi la cosiddetta Chiesa del SubGenio, movimento religioso nato negli Stati Uniti, a Dallas, nel 1953. «La Chiesa del SubGenio distingue l'umanità in due progenie, quella dei SubGenii, che possiedono lo "slack", e quella dei normali, i cosiddetti "pink", che sono semplici umani, afflitti dal cosiddetto Fattore Ovino (che tende a fare degli umani un docile gregge)», scrive Germani.

I SubGenii, invece, appartengono a una razza postumana: nella fattispecie sono gli eredi dell'estinta razza degli yeti, o almeno hanno un po' di sangue in comune con loro. Ma, soprattutto, sono coloro che non si lasciano incantare dalla Grande Cospirazione. Siamo insomma al cospetto di una religione una volta tanto non destinata a un popolo di eletti ma a persone dichiaratamente anormali.

Da non trascurare, e proseguiamo, la comunità dei credenti nell'Invisibile Unicorno Rosa. Questa confessione è nata il 23 aprile del 2011, domenica di Pasqua. Al posto di Gesù Cristo, tuttavia, ai suoi adepti sarebbe apparso un Unicorno. Di qui il nome della setta.

C'è una pietra d'inciampo, tuttavia, che desta non poche perplessità. Come avverte Germani «l'Unicorno Rosa è per definizione anche Invisibile».

Ciò vuol dire che siamo al cospetto di una evidente epifania incorporea. Un ossimoro inquietante e difficilmente spiegabile se non riconducendolo ai postumi di una complessa digestione post prandiale (da pranzo pasquale appunto) complicata da una esagerata assunzione di sostanze alcoliche.

Andiamo avanti. Osserva l'autore del libro: «Praticamente tutte le religioni si basano sul principio dell'armonia. Molte hanno come fine ultimo l'estinzione del turbinìo confusionario che la vita terrena rappresenta, attraverso il ricongiungimento al Nirvana oppure venendo ammessi a godere della Gloria del Signore, che per Tommaso d'Aquino coincideva con il "motore immobile" aristotelico».

PEGGIO DI GRETA

Bene. C'è una sola eccezione a tale, sempiterna aspirazione escatologica: il Discordianesimo (dalla Dea Discordia), dottrina che come principio primo della creazione pone il Caos.

Fondata tra il 1958 e il 1959 da Gregory Hill, un giovane californiano allora appena diciottenne, la religione discordiana parte dall'idea che il Caos sia tutto ciò che esiste, e che tanto l'ordine quanto il disordine siano semplici invenzioni umane, delle «illusioni» che nascondono il vero principio che anima l'intero Universo.

A seconda che ci si riferisca al disordine o all'ordine, si parla di «illusioni eristiche» o di «illusioni aneristiche» - termine che fa riferimento a Eris, la dea greca della discordia, appunto.

A questo proposito sarebbe il caso di ricordare a mister Hill e ai suoi accoliti che anche un certo Platone (ricordate il Mito della Caverna?) già diverse dozzine di secoli fa, si era accorto che le idee e le illusioni governano il mondo degli uomini. Vabbè. Repetita juvant.

Finiamo con il Movimento per l'Estinzione Volontaria (Vhemt in inglese, acronimo che sta per Voluntary Human Extinction Movement). «Il suo credo è presto detto - scrive Germani -: visti i continui disastri ambientali causati dall'attività degli uomini, la migliore difesa del pianeta è l'estinzione volontaria del genere umano. Questo non vuol dire che chi aderisce al Movimento, il quale peraltro ha dimensione internazionale, auspichi un suicidio di massa (troppo buoni, ndr). Tutt'altro. Il Movimento semplicemente ritiene che in questo momento storico sia meglio smettere di fare figli, poiché la Terra non è in grado di sostenere il numero eccessivo di uomini e le loro attività, che impattano sul pianeta in un modo che mai prima d'ora era stato così compromettente per l'equilibrio della biosfera».

Traduzione. Cari uomini, volete che il nostro pianeta torni a essere un Eden non intossicato dall'anidride carbonica, dove tutti i suoi abitatori si vogliono bene e nei fiumi scorre latte e idromele? Dite alle vostre mogli di smetterla una volta per tutte di scodellare marmocchi. Greta Thunberg non avrebbe partorito idea migliore.

