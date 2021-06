3 giu 2021 19:31

NON BISOGNA ANDARE IN AFRICA PER FARE UN SAFARI - UN BRANCO DI 15 ELEFANTI E’ STATO AVVISTATO AGGIRARSI DI NOTTE PER LE STRADE DI YUXI, NELLA PROVINCIA DI YUNNAN IN CINA – SECONDO GLI ESPERTI GLI ELEFANTI ASIATICI VIVEVANO NELLA PREFETTURA AUTONOMA DI XISHUANGBANNA DAI – NON SONO SERVITI GLI INTERVENTI DELLE FORZE DELL’ORDINE: IL BRANCO HA CONTINUATO LA SUA MARCIA VERSO NORD POCHE ORE DOPO L’AVVISTAMENTO… - VIDEO