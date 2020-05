21 mag 2020 19:09

NON È UN CAPELLO MA…. – DOPO 4 MESI DI QUARANTENA, ALLENTATO IL LOCKDOWN, QUAL È LA PRIMA EMERGENZA DEL POPOLO FEMMINILE ITALICO? RIVEDERE LA MAMMA, REINCONTRARE GLI AMANTI, ANDARE IN CHIESA E PREGARE? NO, LA RIAPERTURA DEI PARRUCCHIERI! – COLPITO DALLA NOSTRA VANITÀ, DECISAMENTE IL NOSTRO ORGASMO PREFERITO, IL NOSTRO CHAMPAGNE, IL ‘’NEW YORK TIMES’’ DEDICA UN ARTICOLO ALLA NOSTRA PASSIONE PER IL “PRIMPING” (IL FARSI BELLI, AGGHINDARSI) – ESSÌ, IN ITALIA NON CI SUICIDIAMO SOLO PER VANITÀ