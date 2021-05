20 mag 2021 13:48

NON CE N'È (QUASI PIÙ) COVIDDI - SCENDE IN PICCHIATA LA CURVA DEI NUOVI POSITIVI IN ITALIA: UN CALO DRASTICO DI OLTRE IL 30% IN SOLI SETTE GIORNI - SECONDO IL MONITORAGGIO GIMBE, IN SEI SETTIMANE SONO CROLLATI DEL 60% I RICOVERI IN OSPEDALE E DEL 55% QUELLI IN TERAPIA INTENSIVA - GLI EFFETTI OTTENUTI GRAZIE ALLE RESTRIZIONI STANNO LASCIANDO GRADUALMENTE IL POSTO AI PRIMI RISULTATI DELLA CAMPAGNA VACCINALE...