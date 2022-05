2 mag 2022 20:00

NON È CHE COL REDDITO DI CITTADINANZA POTETE FARE COME VI PARE - LA CASSAZIONE HA CONDANNATO PER ESTORSIONE UN MARITO VIOLENTO CHE A NAPOLI AVEVA MINACCIATO DI MORTE LA MOGLIE PER FARSI DARE TUTTI I SOLDI DELL'ASSEGNO GRILLINO E SPENDERLI IN COCAINA - IL SUSSIDIO, SECONDO LA SENTENZA, NON È INTESTATO A UN UNICO TITOLARE MA DEVE "SOCCORRERE L'INTERO NUCLEO FAMILIARE…"