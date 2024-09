NON CHIAMATELI VIDEOGIOCHI - I VIDEOGAME SONO SEMPRE STATI UN TERRENO DI SPERIMENTAZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE: NON A CASO, LE PRIME INTELLIGENZE ARTIFICIALI VENNERO CREATE QUASI 80 ANNI FA PER DARE VITA A DELLE VERSIONI DIGITALI DI SCACCHI, DAMA E DEL GIOCO MATEMATICO "NIM" - ANCHE NVIDIA, IL COLOSSO DEI MICROCHIP CHE A GIUGNO A SUPERATO I 3MILA MILIARDI DI CAPITALIZZAZIONE (SUPERANDO MOMENTANEAMENTE MICROSOFT), È PARTITA SVILUPPANDO PROCESSORI GRAFICI PER IL MERCATO VIDEOLUDICO…

Estratto dell'articolo di Federico Cella per il “Corriere della Sera”

Le prime intelligenze artificiali? Vennero create a cavallo tra gli anni ’40 e ’50 del secolo scorso, quindi ancor prima che venisse coniata la locuzione «intelligenza artificiale» nella conferenza di Dartmouth del 1956. […] Le tre Ai ante litteram, semplici (con lo sguardo di oggi) programmini fatti girare sul supercomputer (di allora) dell’università di Manchester, erano il cuore pulsante di altrettanti videogiochi.

Dama, scacchi e una versione del gioco di matematica Nim. […] I videogiochi sono un terreno di sperimentazione di nuove tecnologie, anzi il concetto vale anche se lo si ribalta: i videogiochi sono nati (anche) come forma di sperimentazione scientifica. Tennis for two, antenato del Ping Pong dell’Odissey (prima console, 1972) e di Pong (il famigerato titolo Atari del 1973), venne creato nel 1958 da Willy Higinbotham per spiegare in modo interattivo le sue lezioni di fisica.

Un primo assaggio dei cosiddetti «agenti intelligenti», software capaci di conversazione e decisioni autonome, lo avremo nel 2025 con il gioco Mecha Break. Grazie al software Ace sviluppato da Nvidia — l’azienda catapultata ai vertici delle borse mondiali per l’alta resa dei suoi chip, nati dai videogiochi e perfetti per far «girare» software di Ai —, un assistente digitale seguirà il giocatore nel corso dell’avventura per aiutarlo, rispondere alle sue domande in una conversazione in tempo reale. […]

