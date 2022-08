23 ago 2022 19:35

NON CHIUDETE GLI OMBRELLI! – ANCHE DOMANI UN'ONDATA DI MALTEMPO ROVINERA' QUESTA FINE ESTATE AL SUD IN ITALIA – ALLERTA GIALLA DELLA PROTEZIONE CIVILE PER TEMPORALI E VENTO FORTE SU SEI REGIONI: BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, MOLISE, PUGLIA, SICILIA – AL NORD E IN PARTE DEL CENTRO INVECE IL CIELO SARA' SERENO