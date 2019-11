NON CI FACCIAMO MANCARE NULLA: NON BASTAVA IL BLACK FRIDAY, OGGI IN PIAZZA LE SARDINE CON I 'GRETINI' - MANIFESTAZIONI PER L'AMBIENTE IN 100 CITTÀ ITALIANE. PER LA PRIMA VOLTA CI SARANNO ESPONENTI DEL NEONATO MOVIMENTO ANTISALVINI ACCANTO AI GIOVANI AMBIENTALISTI DOPO L'INVITO ARRIVATO UNA SETTIMANA FA DAI RAGAZZI CHE SI ISPIRANO A GRETA THUNBERG

GIACOMO TALIGNANI per repubblica.it

sardine

Per la prima volta nell'onda verde nuoteranno anche i pesci azzurri. Oggi, durante il quarto sciopero globale per il clima, decine di cittadini che si rispecchiano nei valori del neonato movimento delle Sardine si uniranno infatti ai giovani di FridaysForFuture che sfileranno nelle piazze di più di 100 città italiane per chiedere risposte immediate alla crisi climatica.

Un'unione che in molti casi "esisteva anche prima - raccontano da FridaysForFuture Roma - perché molte delle persone che scioperavano per il clima si sono poi ritrovate in piazza a far sentire la loro voce strette fra le altre sardine".

sardine

Il movimento delle 6000sardine nato da quattro giovani bolognesi poche settimane fa si è diffuso a macchia di leopardo come risposta a Matteo Salvini nel tentativo di "riappropriarsi della politica" dicono i fondatori, la stessa politica con la P maiuscola che invocano anche i giovani ispirati da Greta Thunberg, "perché servono immediate strategie per ridurre le emissioni ed arginare così gli effetti del surriscaldamento che ci sta rubando il futuro".

greta thunberg 2

Per entrambi la parola d'ordine è slegarsi, chi dalla politica dell'insulto, chi da un'economia dipendente dai combustibili fossili e dal consumismo "non sostenibile" come quello del Black Friday di scena oggi.

Avendo valori condivisibili, i ragazzi di FridaysForFuture Roma hanno così deciso di scrivere una lettera di invito alle "amiche sardine", ribadendo che "gli obiettivi per cui lottiamo entrambi sono complementari e, anzi, spesso coincidono. Non c'è "noi"o "voi" che tengano. Il fatto che entrambe le mobilitazioni siano promosse da noi ragazze e ragazzi è ancora più importante, perché così vogliamo rivendicare il nostro protagonismo in questo momento di stallo dei grandi" scrivono.

sardine

Ma dato che le sardine sono un "anticorpo" appena nato, per i giovani ambientalisti trovare una risposta univoca all'invito "non è stato semplice - spiegano da Roma -. Non ci sono ancora coordinatori o punti di riferimento e non abbiamo in programma incontri con loro: l'appello è semplicemente a unirsi a noi, a venire nella corrente per chiedere un cambiamento".

sardine

A sancire l'unione potrebbe però pensarci il calendario. Oggi per esempio a Mantova si sono dati appuntamento sia le sardine sia i manifestanti del clima. Domani invece le sardine si stringeranno nelle piazze di Firenze, Napoli, Ferrara, Treviso e diverse altre realtà italiane ed è probabile che fra i tanti partecipanti attesi ci siano anche i ragazzi impegnati nella lotta al surriscaldamento globale.

Nel gelido autunno colpito da eventi climatici sempre più devastanti per entrambi i gruppi lo scopo è dunque "riscaldarci con il calore delle nostre idee, del nostro entusiasmo". Ecco perché da FridaysForFuture invitano chiunque, nel corteo di stamattina, a portare la propria sardina da mescolare ai tanti cartelli che ricordano l'assenza di un Pianeta B.

greta thunberg 1

"Siamo certi che tanti di voi abbiano a cuore la situazione climatica - scrivono i ragazzi di Greta nell'appello - così come sappiamo che molti di noi stanno prendendo parte con entusiasmo alle vostre iniziative volte ad evidenziare l'emergenza democratica in corso nel paese. Questi scambi, queste commistioni, sono il segnale più evidente che l'emergenza climatica non potrà essere affrontata e risolta senza prima affrontare l'emergenza democratica. Vi aspettiamo, aspettateci in piazza".

sardine sardine modena sardine

manifestazione delle sardine a modena 4 manifestazione delle sardine a modena 7 greta thunberg manifestazione delle sardine a modena 10