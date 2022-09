26 set 2022 14:35

NON CI PAGATE? MANDIAMO TUTTO IN VACCA! - LO "SCIOPERO DELLE MUCCHE" STA MANDANDO IN TILT LA CITTÀ DI AHMEDABAD, IN INDIA - MIGLIAIA DI ANIMALI SONO STATI LIBERATI PER LE STRADE DEL CENTRO DAGLI ADDETTI DEI QUASI 2000 RIFUGI PER LO STATO, PER PROTESTARE CONTRO I MANCATI PAGAMENTI DEI LORO SERVIZI DA PARTE DELLO STATO: "CI SENTIAMO TRADITI DUE VOLTE. LE DONAZIONI DEI PRIVATI SONO CROLLATE AI MINIMI STORICI, PERCHÉ I FINANZIATORI PENSANO CHE IL GOVERNO CI PAGHI…"