29 mag 2023 10:35

NON CI SONO GLI ECO-ATTIVISTI DIETRO ALL'ACQUA DEL CANAL GRANDE TINTA DI VERDE FOSFORESCENTE - IL PIGMENTO USATO PER COLORARE L'ACQUA ALL'ALTEZZA DEL PONTE DI RIALTO E' UN TRACCIANTE UTILIZZATO PER COMPRENDERE IL TRAGITTO DI UN FLUSSO NELLE CONDOTTE - GLI ATTIVISTI PER L'AMBIENTE NON HANNO RIVENDICATO IL GESTO E L'IPOTESI DEGLI INVESTIGATORI E' CHE POSSA ESSERSI TRATTATO DI UN ERRORE TECNICO, ANCHE SE A MOLTI HA RICORDATO L'OPERA DELL'ARTISTA ARGENTINO NICOLÁS GARCÍA URIBURU, CHE NEL 1968...