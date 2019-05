NON CI SONO PIÙ LE REGINETTE DI UNA VOLTA – LA NUOVA MISS USA È CHESLIE KRYST, AVVOCATO CIVILISTA CHE, TRA L'ALTRO, ASSISTE GRATUITAMENTE I DETENUTI – LA 27ENNE HA ANCHE DIMOSTRATO DI ESSERE UNA FEMMINISTA CONVINTA E HA DICHIARATO DI ESSERE FELICE DI COMPETERE IN NEVADA, IL PRIMO E UNICO STATO AMERICANO AD AVERE UNA MAGGIORANZA DI DONNE IN ENTRAMBI I RAMI DEL PARLAMENTO – ALTRO CHE TETTE E CULI… (VIDEO)

Francesco Tortora per "www.corriere.it"

cheslie kryst 9

L'avvocato Cheslie Kryst è la nuova Miss Usa. La 27enne, già Miss Carolina del Nord, ha trionfato nella notte del 2 maggio alla 68esima edizione del concorso di bellezza che si è tenuta al Grand Sierra Resort and Casino di Reno in Nevada. Al secondo posto si è piazzata Alejandra Gonzalez, Miss Nuovo Messico, mentre sul gradino più basso del podio si è fermata Triana Browne, Miss Oklahoma.

La vincitrice

La vincitrice è laureata in legge e, dopo aver conseguito un master in business administration alla Wake Forest University, è diventata un avvocato civilista che tra l'altro rappresenta gratuitamente i detenuti e lavora per ridurre le condanne dei carcerati.

cheslie kryst 7

Durante la serata finale Cheslie ha dimostrato di essere anche una convinta femminista e ha dichiarato di essere felice di competere in Nevada, il primo e unico Stato americano ad avere una maggioranza di donne in entrambi i rami del Parlamento. La 27enne ha poi raccontato di un giudice che in passato le ha consigliato di indossare gonne in tribunale: «Il soffitto di cristallo si può infrangere anche in pantaloni».

cheslie kryst 6

Minoranze

Nel round finale Cheslie e la seconda classificata Alejandra Gonzalez si sono affrontate tenendosi per mano e all'annuncio della vincitrice si sono abbracciate. Dopo la proclamazione c’è stato il simbolico passaggio di corona tra Sarah Rose Summers, la vincitrice del 2018, e la nuova Miss Usa.

cheslie kryst 5

È stata un'edizione all'insegna delle minoranze. La seconda classificata Alejandra Gonzalez è di origini messicane, mentre la terza, Triana Browne, si è definita membro orgoglioso della Nazione Chickasaw (popolazione nativa americana). Infine Tianna Tuamoheloa, rappresentante del Nevada finita quinta, è la prima donna di origini samoane a competere alla rassegna nata nel 1952.

