NON CI VOLEVA IL CORONA PER KING – LO STORICO VOLTO DELLA CNN LARRY KING È RICOVERATO IN OSPEDALE DA PIÙ DI UNA SETTIMANA A CAUSA DEL CORONAVIRUS. I FAMILIARI NON POSSONO VISITARLO MA SONO MOLTO PREOCCUPATI: LARRY HA 87 ANNI E DIVERSI ACCIACCHI: IN PASSATO HA AVUTO SERI PROBLEMI CARDIACI E NEL 2017 È STATO OPERATO PER UN TUMORE AI POLMONI. NEL 2020 HA PERSO DUE FIGLI NEL GIRO DI TRE SETTIMANE…