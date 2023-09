NON CONTATE LE PECORE, AL MASSIMO LE PECORINE – IL SEGRETO PER DORMIRE BENE È SCOPARE: A CONFERMARLO, UNA NUOVA RICERCA, SECONDO CUI UN ORGASMO È IL MIGLIOR ALLEATO PER UN BEL SONNO RISTORATORE. LA RAGIONE È SCIENTIFICA: DURANTE IL SESSO, IL CORPO RILASCIA L’ORMONE DELL’OSSITOCINA, CHE AIUTA A RILASSARSI E ADDORMENTARSI…

Traduzione dell’articolo di Katie-Ann Gupwell per https://www.dailystar.co.uk/

Dimenticatevi di contare le pecore: fare sesso potrebbe essere il segreto per una buona notte di sonno. Infatti, se si raggiunge l'orgasmo, si hanno buone probabilità di riposare bene, sia se questo avviene il partner, sia che giochiate in solitaria. In passato si è detto che fare sesso spinto può aiutare ad addormentarsi, e noi possiamo confermare ufficialmente che la teoria è vera.

Fino al 75% delle persone riferisce di aver dormito meglio dopo aver fatto sesso prima di andare a letto. Ora è stato confermato che potrebbe anche aiutare a mantenere un aspetto più giovane.

Dopo aver pubblicato uno studio su come massimizzare la bellezza con il nostro sonno, gli esperti di LOOKFANTASTIC hanno rivelato che il sesso può farci addormentare, ma solo se è fatto bene. Questo include il raggiungimento dell'orgasmo prima di poterne beneficiare.

Secondo Aruj Javid di LOOKFANTASTIC: "Fare sesso prima di andare a letto non solo aiuta l'intimità fisica ed emotiva con il partner, ma c'è anche una componente benefica tra sesso e sonno di cui le persone non si rendono conto. Durante un rapporto sessuale appassionato, il corpo rilascia ossitocina, un ormone che aiuta a rilassarsi e che, a sua volta, può far sentire la sonnolenza e aiutare ad addormentarsi meglio, soprattutto dopo aver provato un orgasmo o due.

"Anche gli abbracci, i preliminari, i baci e le coccole o persino un bel massaggio da parte del partner prima di andare a letto possono aiutare a rilasciare gli ormoni dell'amore e contribuire al benessere generale".

A volte affidarsi al sesso per raggiungere l'orgasmo può essere una battaglia persa per molte ragioni, perché lo stress quotidiano del lavoro e della vita può occupare la mente e rendere più difficile raggiungere l'orgasmo. A volte si può anche scoprire che i partner sessuali non sono previsti.

Per questo motivo, a volte è necessario ricorrere all'autopiacere per massimizzare il sonno ed è importante anche per il proprio benessere. Masturbarsi prima di andare a letto per raggiungere l'orgasmo può aiutare il corpo a rilasciare gli ormoni necessari per dormire, è un ottimo modo per massimizzare le ore di sonno ed è anche un modo garantito per assicurarsi che il lavoro sia fatto bene.

Il benessere sessuale e una vita sessuale positiva possono avere un impatto significativo sulla nostra vita, soprattutto sul sonno, e affidarsi al rilascio di ormoni naturali per migliorare il sonno è importante. Per saperne di più è possibile consultare il rapporto completo sul sonno di bellezza, che approfondisce anche l'impatto del sonno sulla salute e le migliori routine di bellezza a letto.

