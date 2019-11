NON CREDETE NEI FANTASMI? E ALLORA FATE UN VIAGGIO IN TRANSILVANIA DOVE UN FOTOGRAFO RUMENO SI È ADDENTRATO SUI MONTI APUSENI ALLA RICERCA DI ALCUNI VILLAGGI ABBANDONATI RIMASTI SOSPESI NEL TEMPO – NELLE CHIESE CANDELABRI ARRUGGINITI PENDONO AL CENTRO DELLA NAVATA TRA PARETI SCROSTATE, CROCI E LIBRI IMPOLVERATI. NELLE CASE I PROPRIETARI HANNO…

DAGONEWS

transilvania 4

Transilvania, una terra di mistero nei film e una terra di mistero nella vita reale. Queste straordinarie immagini mostrano alcuni villaggi e chiese abbandonate sui Monti Apuseni.

Le scene catturate hanno l'atmosfera di un horror. Nelle chiese le pareti sono decorate con dipinti scrostati, dal tetto pendono candelabri arrugginiti tra libri impolverati e croci. Le case sembrano luoghi sospesi: i proprietari hanno lasciato oggetti sui tavoli come se dovessero ritornare ad abitare quegli spazi da un momento all’altro.

transilvania 3

Le immagini sono del fotografo rumeno Cristian Lipovan, che dice di non essere impaurito da questi luoghi perché non crede nei fantasmi: «Sono semplicemente luoghi isolati, non mi ricordano un horror. Sono dei tesori nascosti che ho trovato chiedendo agli anziani che sapevano che tra i boschi ci sono questi luoghi abbandonati.

transilvania 21

In realtà ho provato una sorta di delusione perché ho trovato cose di grande valore in un grave stato di degrado e mi dispiace sapere che non possono essere salvate».

transilvania 2 transilvania 1 transilvania 9 transilvania 7 transilvania 8 transilvania 6 cristian lipovan transilvania 11 transilvania 10 transilvania 19 transilvania 12 transilvania 13 transilvania 14 transilvania 15 transilvania 16 transilvania 17 transilvania 18 transilvania 5 transilvania 20