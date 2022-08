22 ago 2022 13:05

NON DESIDERARE LA DONNA D'ALTRI - A ISCHIA IL CAMERIERE DI UN HOTEL VIENE PRESO A BOTTIGLIATE IN FACCIA PER UN APPREZZAMENTO A UNA DONNA – L’UOMO E’ STATO AGGREDITO DA DUE NAPOLETANI GIA’ NOTI ALLE FORZE DELL’ORDINE – DOPO I COLPI VIOLENTI RICEVUTI, E’ STATO TRASPORTATO IN ELICOTTERO ALL’OSPEDALE DEL MARE E SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO CHIRURGICO D’URGENZA AL VOLTO CON UNA PROGNOSI DI 45 GIORNI…