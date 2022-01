3 gen 2022 19:50

NON DIRE GATTO LADRO SE NON CE L'HAI NEL SACCO - KEITH, UN MICIO CLEPTOMANE NEOZELANDESE, DA TRE ANNI TORNA A CASA CON ARTICOLI RUBATI AI VICINI: HA UNA PASSIONE PER LA BIANCHERIA INTIMA E GLI STIVALI DI UN COMMERCIANTE DELLA ZONA - L’ULTIMO COLPO, MUTANDINE DI PIZZO, UN BONG E UNA BUSTA DI POLVERE BIANCA, HA ATTIRATO LE ATTENZIONI DELLE AUTORITA' LOCALI… - VIDEO