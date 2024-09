27 set 2024 12:46

NON DIRE GATTO SE NON CE L'HAI...NELLA BARA - ALAIN DELON È STATO SEPOLTO INSIEME AL SUO GATTO POUPOUSS: L'ANIMALE ERA MORTO DA TEMPO E INFILATO NEL FREEZER PER ESSERE CONSERVATO - DELON AVREBBE VOLUTO ESSERE SEPOLTO CON IL SUO CANE, MA L'ANIMALE E' ANCORA VIVO (ED E' ACCUDITO DALLA FAMIGLIA) - LA STORIA DEL GATTO A TRE ZAMPE POUPOUSS...