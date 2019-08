30 ago 2019 10:21

NON DITE A DI MAIO CHE IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE È SALITO AL 9,9% A LUGLIO: LE PERSONE IN CERCA DI OCCUPAZIONE SONO AUMENTATE DI 28MILA UNITÀ - I DISOCCUPATI IN ITALIA SONO PIÙ DI DUE MILIONI E MEZZO - TRA I GIOVANI IL 28,9% È SENZA LAVORO