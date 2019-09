NON DITE A SALVINI CHE A LAMPEDUSA E’ DI NUOVO ALLERTA MIGRANTI: SBARCHI CONTINUI. UN BARCONE CON 102 PERSONE ENTRA DIRETTAMENTE IN PORTO – NELLE ULTIME DUE SETTIMANE SONO ARRIVATI IN 570. L’HOTSPOT E’ AL COLLASSO - UNA DONNA CON UN ABORTO IN CORSO SU UN BARCHINO CON 45 PERSONE SEGNALATO DA 'ALARM PHONE' - DOVE E’ LA TANTO SBANDIERATA SOLIDARIETA’ DEI PAESI UE?

Da www.repubblica.it

L'hotspot di Lampedusa scoppia e sull'isola è nuova allerta migranti per sbarchi continui anche di barconi con un numero consistente di persone. Come quello con 102 arrivato direttamente in porto, a cui solo oggi devono aggiungersi il gommone con 50 migranti avvistato all'ingresso dell'Area marina protetta intorno a mezzogiorno e un barchino con 13 arrivato all'alba. Sono 570 solo nelle prime due settimane del mese, un numero in deciso aumento che nulla ha a che fare con la mutata strategia del governo sulle Ong. Infatti sono tutti migranti che arrivano con sbarchi autonomi e che la guardia costiera non riesce ad intercettare.

"Sbarchi continui. Nelle prime settimane di questo mese, 570 persone sono sbarcate a Lampedusa e il sistema sicurezza è già in tilt. Il personale non è sufficiente per gestire la situazione", è la denuncia di Stefano Paoloni, segretario generale del Sindacato autonomo di polizia Sap.

Altri 109 migranti sono da ieri a bordo della Ocean Viking. La nave di Sos Mediterranée e Msf ha ricevuto dalla Libia l'indicazione di riportare le persone indietro ma ha rifiutato l'assegnazione di Pos non ritenendo il Paese sicuro. La nave per il momento resta ancora in zona Sar libica in attesa di eventuali nuovi soccorsi.

E in mare c'è anche un'altra barca con 45 persone tra cui una donna che pare abbia avuto un aborto. "Breaking: Una barca di legno in pericolo vicino a #Malta, con 45 persone a bordo, incluse donne e bambini. Alle h8.59 CEST siamo stati allertati da un gruppo di #migranti che aveva lasciato Tripoli, in #Libia. Alle h 9.10 abbiamo informato le autorità di #Malta", il tweet di Alarm Phone che aggiunge: "Alle 10.40 abbiamo parlato di nuovo con le circa 45 persone in pericolo. Hanno detto di essere in mare da già 2 giorni"."Una donna incinta sta sanguinando e necessita cure mediche. Non hanno acqua potabile. Un'operazione di soccorso deve essere lanciata con urgenza!" "Siamo in mare da 2 giorni. Abbiamo bisogno di acqua. Una donna incinta sanguina e forse ha perso il bambino". Ci dicono questo dalla barca. Sono vicini a #Malta, perché non vengono soccorsi? Malta è stata informata più di 3 ore fa e ha verificato la situazione con un elicottero". Così, su Twitter Alarm Phone.

