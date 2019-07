8 lug 2019 18:49

NON DITE A SAVIANO CHE SALVINI HA FIRMATO UNA DIRETTIVA IN TEMA DI MISURE DI PROTEZIONE: 49 SCORTE IN MENO IN UN ANNO E 203 AGENTI ASSEGNATI AD ALTRI SERVIZI, SALVINI: 'TUTELEREMO SOLO CHI È DAVVERO A RISCHIO' - NEI MESI SCORSI LA RIDUZIONE DELLE SCORTE AVEVA CREATO DIVERSE POLEMICHE DOPO L'ANNUNCIO DI REVOCARE LA PROTEZIONE A SANDRO RUOTOLO E A ROBERTO SAVIANO…