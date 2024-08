DAGOREPORT – LA “MELON-CINA” FA INCAZZARE L’EUROPA: URSULA, CON CUI I RAPPORTI DAL 18 LUGLIO SONO INTERROTTI, È FURIOSA PERCHE' BRUXELLES NON E' STATA MESSA AL CORRENTE DALLA DUCETTA DELL’ACCORDO PER LO STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI AUTO ELETTRICHE CINESI IN ITALIA - A PECHINO LA DUCETTA SI È PRESENTATA CON LA FIGLIA E CON UNA DELEGAZIONE DEBOLE: DA ORSINI (CONFINDUSTRIA) A DESCALZI (ENI), DA CATTANEO (ENEL) A CINGOLANI (LEONARDO) HANNO PREFERITO DISERTARE PER EVITARE "RAPPRESAGLIE" DAL POTERE ECONOMICO USA CHE DETTE ORDINE A PALAZZO CHIGI DI NON INTRATTENERE ALCUN AFFARE CON LA "VIA DELLA SETA" - LATITANTI I BIG, HA FATTO DA CONTRALTARE L’ONNIPRESENZA DI PATRIZIA SCURTI, SEGRETARIA E “BADANTE" DEGLI OTOLITI DELLA MELONA, SEDUTA AL FIANCO DELLA PREMIER CON XI JINPING - A WASHINGTON L’HANNO PRESA? MALE IL DEEP STATE, MA FINO AL VOTO DI NOVEMBRE REPUBBLICANI E DEMOCRATICI SE NE FREGANO DI UN'ESPRESSIONE GEOGRAFICA A FORMA DI STIVALE