NON DOVEVANO APRIRE QUELLE PORTE – LO YACHT BAYESIAN È AFFONDATO PERCHÉ DUE PORTE STAGNE ERANO STATE LASCIATE COLPEVOLMENTE APERTE DALL’EQUIPAGGIO: UNA ERA A POPPA, UNA AL CENTRO DELAL NAVE. SAREBBE BASTATO TENERLE CHIUSE PER IMPEDIRE CHE IL VELIERO SI INABISSASSE IL 18 AGOSTO: MIGLIAIA DI LITRI D’ACQUA SONO ENTRATI NELLA SCALA DEL PONTE PRINCIPALE, UNICO ACCESSO AL LOCALE TENDER E ALLA SALA MACCHINE… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Francesco Patanè per www.repubblica.it

YACHT BAYESIAN

Due porte stagne lasciate colpevolmente aperte, una a poppa e una al centro della nave. L’affondamento del Bayesian è stato causato da questi due sbarramenti non sigillati che hanno compromesso la galleggiabilità del veliero da 56 metri e 700 tonnellate di stazza.

Sarebbero bastate queste due barriere ad impedire che la notte del 18 agosto a Porticello, a pochi chilometri da Palermo, il superyacht si inabissasse in meno di due minuti uccidendo sette persone; il proprietario e magnate delle nuove tecnologie Mike Lynch, sua figlia Hannah, il suo avvocato Chris Morvillo con la moglie Neda, al presidente di Morgan Stanley International con la moglie Judy e al cuoco di bordo Recaldo Thomas.

mike lynch 2

Gli investigatori della guardia costiera coordinati dalla procura di Termini Imerese sono arrivati a questa conclusione dopo due mesi e mezzo di indagini. A far colare a picco l’imbarcazione sono state la porta ermetica a poppa che separa il locale tender dalla sala macchine e una seconda barriera sul ponte inferiore, all’entrata della zona cabine. Entrambe non hanno protetto i locali del piano inferiore della nave dalle migliaia e migliaia di litri d’acqua che entravano da due punti precisi.

Una parte dell’enorme quantità d’acqua è entrata dalla scala del ponte principale nella zona sinistra di poppa, l’unico accesso al locale tender e alla sala macchine. Complice l’inclinazione del veliero (che secondo i testimoni e l’equipaggio è arrivata fino a quasi 90 gradi) l’apertura sul ponte principale ha provocato in pochi secondi prima l’allagamento del locale tender e poi quella ancor più grave della sala macchine […]

LA FOTO DEL BAYESIAN POCO PRIMA DELLA TEMPESTA

«Quando la barca si corica a 90 gradi e non ritorna dritta, mettendosi di fianco sul mare, l’acqua entra da tutti gli accessi aperti e da tutti quelli che pur chiusi non sono stagni, cioè non hanno la capacità strutturale di resistere alla pressione idrostatica (in questo consiste l’essere a tenuta stagna) – spiega una fonte vicina agli inquirenti – Inoltre il vento non è cessato e ha continuato a spingere la barca che si è comportata come un secchio che raccoglie l’acqua allagandosi in pochissimo tempo».

AFFONDAMENTO DELLO YACHT BAYESIAN - RICOSTRUZIONE NEW YORK TIMES

Non dal portellone di poppa, dunque, che gli investigatori confermano essere chiuso e nemmeno da quello laterale per l’uscita del tender, anche questo dalle immagini subacquee apparentemente sigillato.

[…] La tempesta di quella notte ha prodotto venti molto superiori ai 120 km/h. Una situazione limite che avrebbe avuto bisogno di una reazione immediata dell’equipaggio. Che non c’è stata: i motori non sono stati accesi e la deriva mobile non è stata abbassata per controbilanciare la leva di un albero alto 75 metri.[…]

ricerche dei dispersi dello yacht bayesian ayla roland 2 il veliero bayesian poco prima di colare a picco davanti a porticello, palermo il veliero bayesian poco prima di colare a picco davanti a porticello, palermo sommozzatori nel bayesian - video di quarta repubblica ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo mike lynch L AFFONDAMENTO DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO sommozzatori nel bayesian - video di quarta repubblica neda e chris morvillo JAMES CUTFIELD, COMANDANTE DELLO YACHT BAYESIAN yacht bayesian Tim Parker Eaton - ufficiale di macchina dello yacht bayesian Matthew Griffiths - terzo indagato per il naufragio del Bayesian la tempesta in arrivo sul bayesian - video di matthew griffiths sommozzatori nel bayesian - video di quarta repubblica AFFONDAMENTO DELLO YACHT BAYESIAN - RICOSTRUZIONE NEW YORK TIMES AFFONDAMENTO DELLO YACHT BAYESIAN - RICOSTRUZIONE NEW YORK TIMES