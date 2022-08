19 ago 2022 20:15

NON FARE L'INDIANO... – UNA 36ENNE INDIANA HA TAGLIATO IL PENE AL SUO COMPAGNO CHE STAVA TENTANDO DI STUPRARE LA FIGLIA 14ENNE: “FORTUNAMENTE SONO TORNATA A CASA IN TEMPO E L’HO COLTO IN FLAGRANTE. HA PROVATO AD AGGREDIRMI E IO A QUEL PUNTO HO PRESO UN COLTELLO DA CUCINA E GLI HO TAGLIATO I GENITALI. NON HO RIMPIANTI PER QUELLO CHE HO FATTO E…”