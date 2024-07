NON FATE ABBASTANZA SESSO PERCHÉ LA VOSTRA PARTNER SI RIFIUTA DI TROMBARE? LA SEXPERTA TRACEY COX RIVELA QUALI SONO LE STRATEGIE PER AVERE UNA MOGLIE SEMPRE ECCITATA SOTTO LE COPERTE: ALCUNE DONNE AMANO CHE IL PROPRIO COMPAGNO PRENDA IL COMANDO E NON SI DIMOSTRI TROPPO “GENTILE” – AFFINA O MODIFICA LE TUE TECNICHE SESSUALI CHE POSSONO AVERLE CREATO ASSUEFAZIONE. MA OCCHIO: NON TUTTO DIPENDE DA CIÒ CHE SUCCEDE IN CAMERA DA LETTO VISTO CHE…

DAGONEWS

Non fai abbastanza sesso? Probabilmente tua moglie o la tua ragazza non sono dell’umore giusto perché non ricevono da te quello che si aspettano.

La sexperta Tracey Cox rivela di sentire tante lamentele di uomini che non riescono ad avere le attenzioni della propria donna, ma la mancanza di desiderio della partner potrebbe dipendere da mille fattori che non passano dalla camera da letto.

I cinque migliori consigli per aiutarti a provare a cambiare le cose...

Non le parli

«Perché dovrei fare sesso con te? Cosa hai fatto per me ultimamente?». L'intimità emotiva è fondamentale per l'intimità sessuale. Per dirla in parole povere: se non hai conversazioni significative con tua moglie, lei non vorrà fare sesso bollente con te.

Nei primi giorni di una relazione, la maggior parte degli uomini almeno tenta di ascoltare la propria partner esprimendo le proprie emozioni. Col passare del tempo, molti non fingono nemmeno di fare lo sforzo.

Questo potrebbe essere perché alcuni uomini non sono molto bravi in tutta questa faccenda del "parliamo di emozioni". Ciò che viene facile alle donne potrebbe essere un duro lavoro per il partner.

Soluzione: farla sentire ascoltata significa essere curiosi. Chiedile com'è stata la sua giornata. Se è successo qualcosa, come l'ha fatta sentire? Mostra un interesse genuino per la sua vita e quando parla, ascoltala davvero. Guardala negli occhi, annuisci, guardala.

Non fai la tua giusta parte

"Mi guarda preparare la cena, pulire, preparare il pranzo per i bambini, poi sembra stupito quando dico di no al sesso quando siamo a letto." Il legame tra la quantità di lavori domestici svolti dagli uomini e la vita sessuale di coppia è ormai consolidato: più l'uomo ne fa, più il sesso è frequente e più soddisfacente è per lei.

È l'idea di equità che fa la differenza. Una nuova ricerca australiana ha fatto un ulteriore passo avanti e ha aggiunto il "carico mentale" all'equazione delle faccende domestiche. Chi è responsabile della pianificazione e dell'organizzazione complessiva delle faccende domestiche che devono essere svolte per mandare avanti una famiglia? Perché anche quando gli uomini contribuiscono alla parte fisica, la pianificazione di solito ricade comunque sulla donna.

Non sorprende che le donne in relazioni con pari carico mentale e fisico abbiano dichiarato di sentirsi più felici e di provare un desiderio sessuale più forte rispetto a quelle in cui si sono sentite “sfruttate”.

Soluzione: mantenere la casa pulita e organizzata è un lavoro di coppia, non un lavoro da donne. Dite al vostro partner che volete dividere le cose in modo più equo, create un programma, attaccatelo sul frigorifero e attenetevi alla vostra parte dell'accordo.

Ignorate la regola "lei viene prima"

"Fare sesso con lui? Ci sono tre minuti di finti preliminari - una rapida strizzata del mio seno e qualche giochetto - poi via. Lui ha un orgasmo, io non sono nemmeno leggermente eccitata."

Considerando che le donne raggiungono raramente l'orgasmo durante il rapporto sessuale (solo il 25 per cento lo fa), mentre gli uomini raggiungono l'orgasmo quasi sempre (95 per cento), è sensato assicurarsi che lei abbia un orgasmo prima di passare al "gran finale" del sesso, che è quasi sempre il rapporto sessuale.

"Lei viene prima di tutto" è un credo che è stato accolto con entusiasmo dalle donne e dagli uomini che desiderano che le loro partner provino tanto piacere quanto loro.

Soluzione: l'orgasmo non dovrebbe essere l'obiettivo di nessuna trombata, ma è innegabilmente bello quando succede. I preliminari sono il momento in cui la maggior parte delle donne ha l'orgasmo durante il sesso di coppia: tramite sesso orale, usando le dita o un sex toy. Il tuo nuovo mantra: lei ha l'orgasmo prima di te. Fai tutto il necessario per farlo accadere.

Non prende il comando a letto

"È semplicemente troppo... gentile. Mi chiede se va bene fare certe cose. È così poco sexy, mi fa venire voglia di urlare." Cercare di compiacere gli altri non è attraente né fuori dal letto, né tantomeno dentro.

L'eroe della serie “Cinquanta sfumature di grigio” è diventato il sogno di ogni donna, non solo perché era attraente e ricco, ma anche perché prendeva ciò che voleva, senza chiedere. È vero, la maggior parte delle cose estreme del libro è meglio lasciarle alla fantasia. Ma "Mi piacerebbe che il mio partner mi buttasse sul letto e mi violentasse" è una frase che sento dire di continuo.

Non prendere l'iniziativa, non essere sicuri a letto, non è attraente. Se sei sempre passivo e incerto, fa sentire come se dovessimo "fare da mamma".

Soluzione: Sfrutta il tuo 'Christian Grey' interiore. Prendile il viso con entrambe le mani e baciala davvero. Toglile i vestiti freneticamente, come se stessi per toccarla per la prima volta. Proponi un gioco, dalle una sculacciata giocosa. Chiedile quali sono le sue fantasie.

La tua tecnica sessuale non funziona per lei

"Mi resi conto che il motivo per cui ero così eccitata da lui era principalmente perché non avrei dovuto esserlo. (Era una tresca.) Con il tempo, mi resi conto che era un amante egoista e non aveva idea di come dare piacere a una donna."

All'inizio nessuno nota la tecnica: la novità crea abbastanza eccitazione e passione da far sembrare competente anche l'amante più goffo.

È intorno al terzo mese che i problemi di tecnica cominciano a emergere. L'assuefazione e la desensibilizzazione entrano in gioco: il tuo sistema sessuale dice "Ehi, l'ho già fatto decine di volte, ti aspetti che io sia ancora eccitato?".

La tecnica tende a essere più importante per le donne che per gli uomini, probabilmente perché otteniamo i nostri orgasmi dalle mani e dalla bocca. L’orgasmo dell’uomo tende a basarsi sulla spinta del tuo pene dentro e fuori dalla vagina: non è richiesta molta abilità.

Se non parla e finge di godere e di raggiungere l'orgasmo, sarà sempre meno desiderosa di fare sesso con te.

Soluzione: istruisciti. Chiedile se c'è qualcosa che le piacerebbe. Se non ha parlato all'inizio, è difficile voltarsi 15 anni dopo e dire "In realtà, vorrei che tu facessi tutto in modo diverso", quindi prova qualche nuova tecnica piuttosto che chiederle di criticare quelle vecchie che ha finto di apprezzare.

