20 ago 2019 10:30

NON FATE ARRABBIARE UN ALBANESE! - UN GRUPPO DI TURISTI SPAGNOLI VA VIA DA UN RISTORANTE DI PORTO PALERMO, IN ALBANIA, PERCHÉ NON GRADISCE IL SERVIZIO E IL TITOLARE SI INCAZZA DI BRUTTO - MIHAL KOKEDHIMA HA INSEGUITO IL FURGONCINO SU CUI VIAGGIAVANO E SI È SCAGLIATO A MANI NUDE CONTRO IL PARABREZZA, RIUSCENDO AD APRIRE UN VARCO E A…. - VIDEO