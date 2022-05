NON FATEVI ILLUSIONI: UN UOMO NON MOLLERA' (QUASI) MAI LA MOGLIE PER METTERSI CON L'AMANTE - LA "SEXPERTA" TRACEY COX RIVELA GLI OTTO MOTIVI PER CUI UN MASCHIETTO, TRA LA SICUREZZA E LA TRASGRESSIONE, PREFERIRA' SEMPRE LA PRIMA - SE SIETE TRA LE ILLUSE CHE HANNO UNA RELAZIONE CON UN UOMO SPOSATO, FATE UN BEL RESPIRO PRIMA DI LEGGERE...

Dagotraduzione dall’articolo di Tracey Cox per il DailyMail

Se sei una donna che ha una relazione con un uomo sposato, preparati: non sarà carino ciò che leggerai.

Alcune statistiche fanno riflettere. Mentre l'88% degli amanti spera che il partner sposato lasci il proprio coniuge per loro, solo il 13% lo fa. Ecco un altro schiaffo in faccia: solo dal 5 al 7 per cento delle relazioni extraconiugali portano al matrimonio. E di queste, il 75% finisce con il divorzio.

Sei ancora convinta che tutte quelle notti solitarie in attesa degli avanzi di un’altra abbiano un senso?

Ecco otto motivi per cui il tuo amante sposato probabilmente NON lascerà la moglie...

La relazione non è così male come sta dicendo lui

“Mia moglie non mi capisce”, è il cliché che molti uomini mettono in scena, ma la verità è che la moglie di solito lo sa comprendere... Potrebbe lamentarsi del fatto che tutto ciò che hanno in comune sono i bambini e litigano tutto il tempo, ma la realtà brutale spesso è che se la cavano benissimo insieme.

Le persone felici imbrogliano. Spesso, la sua motivazione non è altro che provare l’eccitazione di una relazione extraconiugale. Ma non te lo diranno mai, perché suona egoistico (infatti lo è!).

Secondo un altro studio, il 56% degli uomini che ha vissuto una relazione extraconiugale, ha affermato che il loro matrimoni era felice (contro il 34% delle donne).

Gli uomini sposati da molto tempo ma che hanno una relazione extraconiugale affermano di avere comunque un rapporto coniugale molto soddisfacente.

Le donne sposate da lungo tempo che hanno relazioni fuori dal matrimonio, invece riferiscono esattamente il contrario: la soddisfazione per il loro matrimonio è la più bassa di tutte. (Questo perché le donne tendono ad avere relazioni quando sono infelici all’interno del matrimonio).

La soddisfazione coniugale di chiunque diminuisce nel tempo durante il matrimonio, eccetto tra gli uomini che hanno una relazione extraconiugale!

Come mai? La risposta è semplice...

Ha tutto ciò che vuole

Che situazione magnifica da vivere per lui: ha la sicurezza emotiva del matrimonio e l'eccitazione sessuale del tradimento!

Per alcuni uomini se il matrimonio va bene ma il sesso con la moglie è noioso o hanno un desiderio sessuale maggiore rispetto al partner, cercare sesso extra può sembrare una soluzione perfetta del problema. Non hanno fretta di "risolvere la situazione" perché la situazione gli piace. Se interrompono l’attuale relazione, troveranno presto qualcun altro.

I traditori spesso non vedono nulla di sbagliato nel tradire

La maggior parte delle persone prova senso di colpa o rimorso quando fa un torto al proprio partner, ma non è così per tutti.

Alcune persone non vedono nulla di sbagliato nel cercare sesso al di fuori del matrimonio. Questo potrebbe avere un’origine culturale (alcuni paesi fanno credere agli uomini che sia "normale" avere un'amante o due) oppure la causa potrebbe essere l’aver avuto un genitore traditore che l’ha fatta sempre franca. In ogni caso, il messaggio viene ricevuto forte e chiaro: tradire non è qualcosa di cui vergognarsi.

Un recente studio ha seguito 500 che hanno avuto due relazioni (eterosessuali). I ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di dichiarare se fossero o fossero stati infedeli o se sospettassero dei loro partner. Dall’indagine è emerso che le persone che hanno riferito di essere state infedeli nella prima relazione, avevano una probabilità tre volte maggiore di tradire nella seconda relazione rispetto a chi non aveva tradito nella prima.

Sua moglie non lo capisce

C'è un detto secondo cui una moglie guarda il marito attraverso una lente d'ingrandimento, mentre la sua amante lo osserva attraverso un filtro rosa. Non è vero che sua moglie non lo capisce, di solito lo capisce troppo bene, e vede bene di fronte a sé l'uomo che lui è diventato, piuttosto che l'uomo che lui sperava di diventare.

Si chiama "istinto dell'eroe": gli uomini sentono un desiderio innato di sentirsi necessari ed essenziali per il proprio partner. Un istinto primordiale: lui che protegge lei dalle bestie feroci.

Una delle principali attrazioni nell’intrecciare una relazione extraconiugale è che in questo rapporto ci si può reinventare. Se lui si è reinventato così tanto nella vostra relazione da assomigliare a malapena a chi è davvero nella vita reale, e dovesse essere smascherato, allora, mostrerà chi è davvero.

Scoprirai che il suo stipendio non è così alto, la sua casa non è così elegante, le sue vacanze non sono neanche lontanamente glamour. Il divorzio è costoso e sconvolgerà i bambini.

Il divorzio è traumatico, costoso e doloroso: nessuno lo fa a meno che non sia proprio obbligato.

Perderà la sua bella casa e lo stile di vita di cui gode attualmente. La sua famiglia ce l’avrà con lui, il suo lavoro potrebbe risentirne e la gente penserà male di lui, soprattutto se si scopre che si sta separando per un'altra donna.

La sua immagine sarà offuscata.

Se è un membro rispettato della società e ha una carriera stimata, lasciare sua moglie per la sua amante non gli conviene. Soprattutto, i suoi figli ne sarebbero sconvolti.

Anche se lui è il peggiore dei mariti, ciò non significa che non sia un bravo papà e che non si preoccupi profondamente del benessere dei suoi bambini. Il motivo principale per cui gli uomini non lasciano le loro mogli per le loro amanti è perché non vogliono lasciare i figli. Vedere i propri figli ogni due fine settimana, non è come vederli ogni giorno.

Sua moglie lo sa

Non essere così sicura che sua moglie non sappia cosa sta succedendo. Potrebbe essere che lei sospetta fortemente o sa già della sua relazione con te ma ha scelto di fare finta di niente.

Perché dovrebbe? Il matrimonio è un contratto: ognuno ottiene qualcosa dall'accordo.

Lei potrebbe avere i suoi bisogni emotivi e sessuali soddisfatti altrove e rimanere col marito solo a causa dei figli. Potrebbe voler continuare a godere dello status e dello stile di vita che ha stando con lui e considera che chiudere un occhio sia un prezzo che vale la pena pagare. Potrebbe non voler fare sesso con lui ed essere felice che lui non la importuni più.

Potrebbe anche essere convinta che, mentre lui “gioca in trasferta”, tornerà sempre a casa da lei.

Diffida delle scadenze che vengono posticipate continuamente: andrò via quando nascerà il bambino. Quando i ragazzi lasciano la scuola. Non posso andarmene adesso, suo padre è appena morto. Deve essere operata.

Ci sarà sempre un'altra scusa.

Se la sua situazione gli pesasse davvero, se ti amasse davvero così tanto, troverebbe un modo per separarsi nel modo più sensibile e gentile possibile. Non separandosi, sta solo dimostrando ciò che dovrebbe essere dolorosamente ovvio ormai: ferire la moglie è più sconvolgente per lui che ferire te.

La maggior parte delle tresche svaniscono una volta scoperte

A volte, anche se lui non aveva intenzione di andare via, la moglie lo scopre e lo butta fuori. Ora è alla tua porta che ti piaccia o no. Un bel risultato? Ora potete vivere felici e contenti. Non proprio.

Per la persona che tradisce, l’attrazione è spesso per il tradimento in sé, piuttosto che per la persona con cui lo sta facendo. Il fascino della cosa proibita.

Il poco tempo che si ha per stare insieme alimenta le fiamme del desiderio. Fare sesso veloce ogni volta che si può - in una stanza d'albergo, in un vicolo, in un bagno pubblico - è erotico. Una relazione extraconiugale è sesso senza alcuna responsabilità.

Quando vieni scoperto e puoi vivere insieme senza doverti nascondere, la dinamica cambia drasticamente. Poi diventa una relazione, come quella che ha appena interrotto. Il sesso è improvvisamente soggetto a tutti i fattori che fanno cadere il desiderio nel tempo.

Peggio ancora, c'è spesso un alto livello di sfiducia. Sapete entrambi che l'altro è capace di mentire e tradire. Le coppie che sopravvivono di solito sono quelle poche coppie che hanno avuto una relazione extraconiugale per amore. Quelle che hanno trovato la persona giusta anche se purtroppo erano già sposati o impegnati. Sei assolutamente convinto che sia il tuo caso?