1 - PROCURA PERUGIA, ARCHIVIARE INDAGINE LOGGIA UNGHERIA

(ANSA) - La procura di Perugia ha chiesto di archiviare il procedimento sulla cosiddetta "loggia Ungheria", indagine partita dai verbali dell'ex legale esterno di Eni Piero Amara. La richiesta avanzata al gip è di 167 pagine ed è accompagnata dall'intero fascicolo, contenuto in quasi 15 faldoni di documenti.

Il procedimento ha riguardato una presunta associazione segreta, denominata "Ungheria", che avrebbe agito in violazione della Legge Anselmi, norma che punisce le associazioni segrete che "svolgono attività diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali".

2 - PM PERUGIA, NON RISCONTRATE PROPALAZIONI AMARA

(ANSA) - Il complesso delle indagini condotte dalla procura di Perugia sulla cosiddetta Loggia Ungheria "ha portato a ritenere integralmente o parzialmente non riscontrate numerose propalazioni dell'avvocato" Piero Amara.

Che per l'Ufficio guidato da Raffaele Cantone "tecnicamente vanno inquadrate come chiamate in correità dirette o de relato, e quindi come non accertati fatti narrati o in alcuni ha portato a ritenere avvenuti i fatti, ma escluso che in essi Amara avesse potuto svolgere un ruolo, come da lui riferito". Lo si legge in un comunicato della stessa Procura.

