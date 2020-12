NON È MAI TROPPO TARDI (O FORSE SÌ?) - FINALMENTE FACEBOOK PRENDE UNA POSIZIONE CHIARA SULLE FAKE NEWS E DECIDE DI RIMUOVERE DEL TUTTO I POST CHE CONTENGONO INFORMAZIONI TAROCCATE O NON SUPPORTATE DA DATI SCIENTIFICI SUL COVID E SUL VACCINO – IL NYT: “LA MOSSA VA OLTRE IL MODO IN CUI FACEBOOK HA GESTITO LA DISINFORMAZIONE SU…”

Luciana Grosso per "it.businessinsider.com"

Finalmente Facebook prende una posizione chiara in tema di fakenews e decide di rimuovere del tutto i post che contengono informazioni mendaci o non supportate da dati scientifici sul Covid e sul relativo vaccino. “La mossa- scrive NYT – va oltre il modo in cui Facebook ha gestito la disinformazione su altri tipi di vaccini. La società aveva precedentemente reso più difficile trovare informazioni sbagliate sui vaccini che non fossero correlate al coronavirus “declassandolo”, rendendolo essenzialmente meno visibile nei feed di notizie delle persone.

Ma ora Facebook ha affermato di aver pianificato di eliminare completamente le falsità del vaccino Covid-19 se le affermazioni fossero state screditate o contraddette da gruppi sanitari tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità, la Food and Drug Administration degli Stati Uniti e i Centers for Disease Control and Prevention”.

Si tratta di una novità perché per anni il social network è stato riluttante nel prendere posizione circa quel che è vero e quel che è falso. Ma forse, tra le tante cose che il Covid ha cambiato, c’è anche questa.

