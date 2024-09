11 set 2024 17:06

NON È MAI TROPPO TARDI… PER RISOLVERE UN COLD CASE – SVOLTA A GENOVA NEL COSIDDETTO “DELITTO DEL TRAPANO” IN CUI VENNE UCCISA MARIA LUIGIA BORRELLI: FORTUNATO VERDUCI, 65ENNE DIPENDENTE DI UNA CARROZZERIA, È INDAGATO PER L’OMICIDIO DELLA 42ENNE CHE SI PROSTITUIVA PER PAGARE I DEBITI CON GLI STROZZINI – L’UOMO È STATO INDIVIDUATO GRAZIE A UNA TRACCIA DI UN DNA SUL LUOGO DELL’ASSASSINIO DELLA DONNA CHE VENNE AMMAZZATA CON UN TRAPANO PIANTATO IN GOLA – NEGLI ANNI TRE PERSONE, CHE HANNO RUOTATO ATTORNO AL DELITTO, SI SONO SUICIDATE E…