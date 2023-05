NON È MAI TROPPO TARDONE - ALLA VENERANDA ETÀ DI 79 ANNI, ROBERT DE NIRO DIVENTA PAPÀ PER LA SETTIMA VOLTA - LO HA RIVELATO LO STESSO ATTORE DURANTE UN'INTERVISTA, ANCHE SE NON HA RIVELATO L'IDENTITÀ DELLA MADRE - SECONDO ALCUNE INDISCEZIONI DOVREBBE TRATTARSI DELLA CAMPIONESSA DI ARTI MARZIALI TIFFANY CHEN, CHE QUALCHE MESE FA ERA STATA FOTOGRAFATA MENTRE…

Da www.ansa.it

Robert De Niro di nuovo alle prese con i pannolini. L'attore è, infatti, diventato di nuovo padre a 79 anni. Lo ha rivelato lui stesso durante un'intervista a Et Canada a proposito del suo ultimo film, 'About My Father'.

ROBERT DE NIRO TIFFANY CHEN

Si tratta del settimo figlio. "Ho appena avuto un bambino - ha detto quando gli è stato chiesto come fosse essere padre di sei figli - in realtà ne ho sette di figli...". Non rivela tuttavia il nome della madre o qualsiasi dettaglio sul nuovo arrivato o arrivata. Secondo indiscrezioni la madre potrebbe essere la campionessa di arti marziali Tiffany Chen, qualche mese fa fotografata con il pancione mentre usciva da un ristorante in compagnia di De Niro. L'attore ha avuto i suoi figli da quattro diverse donne, due con ognuna delle sue ex mogli o compagne, ossia Diahnne Abbott, Toukie Smith e Grace Hightower, mentre uno, l'ultimo, presumibilmente con la Chen.

