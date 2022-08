21 ago 2022 14:55

NON METTETE L’IPHONE SULLA SABBIA! – STA GIRANDO ONLINE UNA FOTO IN CUI SI VEDONO I GRANELLI CREARE DEGLI STRANI “GHIRIGORI” SUI MELAFONINI: COSA SONO? È UN SEMPLICE FENOMENO FISICO, LEGATO ALLA TECNOLOGIA “MAGSAFE”, I MAGNETI CHE PERMETTONO DI AGGANCIARE GLI ACCESSORI AGLI SMARTPHONE. IN OGNI CASO, DOVETE EVITARE PERCHÉ LA SABBIA È…